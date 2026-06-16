Pogacar rompe il silenzio prima del nuovo Giro di Svizzera che scatta da Sondrio: “Sarà entusiasmante”

Il Giro di Svizzera 2026 sarà una autentica novità per tutti: 5 tappe a circuito, poche rampe impossibili e tracciati mossi. Pogacar ancora una volta l’uomo da battere: “Sono forte e motivato”. Al via anche tanti avversari che si ripresenteranno al Tour de France.

Tadej Pogacar torna alle corse dopo un mese e mezzo di soli allenamenti. Il campione del mondo sloveno ha confermato da tempo la propria presenza all'imminente Giro di Svizzera, completamente rivoluzionato nel format e nei tracciati, con una partenza più che particolare: da Sondrio, in Italia, per il primo dei 5 circuiti cittadini che lo comporranno. "Sono motivato, tutto è proseguito al meglio, sarà una prova esaltante". Oltre a Pogacar saranno al via anche diversi avversari diretti in vista del Tour de France, come van der Poel e Roglic. Assente invece Pidcock che ha dato forfeit.

Pogacar ritorna alle gare dopo più di un mese: "Forte e motivato"

Tadej Pogacar torna ad essere l'uomo da battere dal prossimo 17 giugno fino a domenica 21, all'interno del nuovissimo Giro di Svizzera 2026. Il campionissimo sloveno della UAE Emirates XRG aveva corso l'ultima volta al Giro di Romandia ai primi di maggio, per poi affrontare unicamente una serie ininterrotta di allenamenti che hanno compreso anche un lungo ritiro in altura a Sierra Nevada, in Spagna. Ora si presenta, per la prima volta, al via della corsa elvetica, consueto appuntamento di avvicinamento al Tour de France insieme ad una UAE Emirates infarcita di buone ruote e che comporranno parte del Team della Grande Boucle: Felix Grobschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Domen Novak, Nils Politt e Tim Wellens.

"Gli allenamenti sono andati molto bene" ha spiegato alla vigilia Pogacar, rompendo un lungo silenzio con la stampa. "Mi presento a questo Giro di Svizzera forte e motivato. Sarà la mia prima volta, il che rende tutte le cose ancor più entusiasmanti". Mentre Pogacar si è dedicato solo al training, la UAE ha imperversato in lungo e in largo nelle gare ufficiali, sempre da protagonista: "Dopo aver visto i nostri compagni correre e fare bene nelle altre corse" ha concluso Pogi, "non vediamo l’ora di indossare il dorsale e metterci alla prova".

Giro di Svizzera inedito, si parte da Sondrio: Pidcock dà forfeit

Sarà un Tour de Suisse non solo inedito ma strutturalmente rivoluzionato nel suo essere, con una serie di tappe a circuito che daranno ancora più suspence per capire come reagiranno i migliori. Si parte da un Sondrio-Sondrio da 144km, poi altre 4 tappe senza alture impossibili ma ricche di rampe e strappi che metteranno a dura prova i corridori. A contendere la vittoria a Pogacar però non ci sarà Tom Pidcock: il bicampione olimpico della MTB è reduce dai postumi di un malanno che lo ha colpito nel corso del ritiro e ha preferito prendersi un po' di riposo prima del Tour de France 2026. Al via regolarmente invece Primoz Roglic, il nostro Antonio Tiberi, Lenny Martinez, Richard Carapaz e Mathieu van der Poel.