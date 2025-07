Pogacar al Tour è contemporaneamente maglia gialla, verde e a pois: quanto guadagnerà in un giorno

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Tadej Pogacar si conferma ancora una volta un gigante del ciclismo. Al Tour de France 2025 stiamo assistendo a performance straordinarie da parte dello sloveno che è riuscito a trionfare anche nell'ultima cronometro di Caen prendendosi la Maglia Gialla. La casacca che identifica il leader della classifica generale è dunque stampata su Pogacar il quale però in questo momento ha anche già quella verde e quella pois: ma come è possibile? Si tratta di un risultato incredibile per lui il quale, come previsto dal regolamento del Tour, per ogni giornata con indosso una delle maglie identificative della corsa ha diritto anche a un premio in denaro.

Ma andiamo con ordine. La maglia gialla rappresenta dunque il leader della classifica generale (tempo totale), la maglia verde per il leader della classifica a punti (generalmente velocisti), la maglia a pois per il leader della classifica dei gran premi della montagna (scalatori), e la maglia bianca per il miglior giovane (under 25 nella classifica generale). Pogacar ha conquistato le prime tre ma il suo premio in denaro giornaliero non è così alto come si può pensare.

Secondo quanto stabilisce il regolamento del Tour infatti il vincitore della maglia gialla a Parigi riceve 500.000 euro. I premi per le altre maglie sono inferiori, ma comunque buoni: ben 25.000 euro per maglia verde e a pois, e 20.000 euro per la maglia bianca. Ogni giorno in maglia però, il corridore guadagna anche un bonus aggiuntivo, per esempio, 300 euro per la maglia verde, a pois e bianca e 500 euro per la maglia gialla. Nella giornata di oggi dunque tecnicamente Pogacar ha guadagnato 1100 euro.

Com'è andata l'ultima tappa del Tour de France

Ma non è tutto perché i corridori inoltre guadagnano premi per i piazzamenti nelle tappe, per le vittorie negli sprint intermedi e per i primi posti nelle salite. Una giornata dunque proficua per Pogacar ma anche per Remco Evenpoel che si porta a casa una grande prova, ovvero la quinta tappa del Tour. Ma con queste premesse oggi Pogacar sembra essere il chiaro favorito per la vittoria finale di questa edizione della corsa francese che potrebbe però ancora promettere numerosi colpi di scena.