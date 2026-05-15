Cosa succede in caso di pioggia agli Internazionali di Roma: il protocollo su sospensione e rinvio

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Il meteo oggi a Roma non promette nulla di buono. Tempo incerto. Una leggera pioggerellina è arrivata agli albori del pomeriggio. Poca, pochissima. Darderi ha preso infatti subito il posto sul campo d'allenamento e i doppisti hanno giocato i loro incontri. Ma la pioggia dovrebbe fare capolino al Foro Italico a metà pomeriggio e anche in serata. In questo caso sarebbe un bel problema per i giocatori e gli organizzatori che potrebbero dover ricollocare le partite, compresa quella di Sinner.

Il protocollo del tennis in caso di pioggia a Roma

Il protocollo che applica il tennis in caso di pioggia è molto chiaro. Se piove poco, pochissimo, lievemente, con il campo non inzuppato si gioca, ma se piove tanto lo stop è automatico. Non si gioca. La pioggia, secondo il meteo, è prevista copiosa a Roma a metà pomeriggio. Se così sarà arriverà quando Darderi e Ruud saranno in campo per la loro semifinale, che in caso di pioggia intensa sarà interrotta. Stop certo. Quando terminerà la pioggia, il meteo prevede tanta acqua tra le 16 e il 17, il campo verrà sistemato, preparato e successivamente si riprenderà. Tempi incerti. Dipende da diversi fattori. In primis quanto si è inzuppato il campo, che deve asciugarsi, perché a Roma non c'è il tetto.

Luciano Darder impegnato nella prima semifinale contro Ruud.

Che succede in caso di stop in Darderi-Ruud e Sinner-Medvedev

Se la pioggia arriverà e interromperà Darderi-Ruud il programma originario slitterà. E non sarà automatico l'orario d'inizio di Sinner-Medvedev, programmato non prima delle ore 19. Perché ovviamente toccherà attendere la fine di Darderi-Ruud. Ma non sarebbe comunque automatico l'avvio alle ore 19. Perché per vedere le due semifinali servono due biglietti differenti. Non tutti posseggono i biglietti di entrambe le sfide, dunque se Darderi-Ruud si prolungherà bisognerà dare il tempo materiale agli spettatori di uscire e a quelli che hanno il biglietto di Sinner-Medvedev, invece, di entrare sul campo centrale del Foro Italico. Dunque altro tempo perso.

Che succede se piove in serata per la semifinale Sinner-Medvedev

Qualora dovesse arrivare invece la pioggia in serata durante la partita più attesa quella tra il numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Daniil Medvedev l'incontro sarebbe sospeso e per la ripresa si dovrebbe valutare in quei momento l'evoluzione del meteo. Perché in caso di pioggia breve e leggera si potrebbe ripartire, in teoria, anche sul tardi, Darderi-Jodar è terminata alle 2. In caso contrario la partita potrebbe essere spostata direttamente al sabato, ipotesi che al momento pare remota.