Sinner-Medvedev in diretta LIVE, semifinale a rischio pioggia agli Internazionali di Roma: in campo dalle 19

Jannik Sinner scende in campo questa sera alle 19 per affrontare Daniil Medvedev e conquistare la finale degli Internazionali di Roma. La grande incognita è legata alla pioggia, con il meteo che preoccupa gli organizzatori. Il rischio è quello di uno slittamento o di un rinvio, molto concreto. Ora è in corso un vero e proprio diluvio con la sospensione di Darderi-Ruud che dovrebbe ripartire non prima delle 18.
Jannik ritrova il russo per la 17ª volta in carriera (la prima sulla terra rossa), con un bilancio di vittorie favorevole (9 vs 7): il successo più recente del campione azzurro con il russo risale alla finale di Indian Wells. Il Centrale del Foro Italico si annuncia gremito per spingere il numero 1 al mondo con l'avversario che è nella Top 10 mondiale (attualmente 8° nel ranking live Atp).
E se Luciano Darderi (che ha superato Jodar) dovesse battere Casper Ruud nell'altra semifinale, il sogno di avere una finale tutta italiana nella Capitale può regalare al tennis un big match per il titolo emozionante. Diretta tv e streaming anche in chiaro e gratis per tutti su TV8, mentre gli abbonati a Sky potranno seguire l'incontro di Sinner su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis. In streaming su Sky Go e NOW.
Cosa succede in caso di pioggia a Roma
Quello della pioggia è un problema molto serio che rischia di incidete in modo pesante sul programma delle semifinali. Se Ruud-Darderi è già stata sospesa almeno fino alle 18, rischia molto anche Sinner-Medvedev che difficilmente partirà alle 19. Il protocollo prevede che si aspetti dopo la fine della prima partita il tempo per permettere agli spettatori del programma serale di entrare, e prendere il posto dei loro predecessori. Si va dunque verso uno slittamento importante. Se dovesse piovere forte non è da escludere un rinvio a sabato. Ipotesi remota ma non impossibile.
La semifinale tra Sinner e Medvedev condizionata dall'incognita meteo
Le previsioni del tempo su Roma alimentano i rischi per la semifinale tra Sinner e Medvedev: a partire dalle 18 sono segnalate precipitazioni, anche abbondanti. Una situazione che provocherebbe lo slittamento dell'incontro, costringendo (come accaduto a Darderi contro Jodar) i giocatosi a protrarre il match fino alla tarda serata e anche oltre. Nell'ipotesi più estrema c'è il rinvio.
Chi è Daniil Medvedev, il percorso agli Internazionali di Roma 2026
Daniil Medvedev, 30 anni, è il numero 8 al mondo nel ranking Atp. Delle sue sfide contro Sinner ce n'è una che è passata alla storia per un gesto poco cortese fatto nei confronti dell'italiano: nel 2021, quando Jannik non era ancora esploso, gli sbadigliò in faccia durante un cambio di campo comportandosi in maniera biasimevole e sprezzante nei confronti del ‘giovane' avversario. Poi le cose sono cambiate…
Medvedev arriva alla sfida odierna dopo aver superato Machac (ritirato), Llamas Ruiz (3-6/6-4/6-2), Thiago Tirant (6-3/6-2) e e infine Martin Landaluce (1-6/6-4/7-5).
Come sono andati gli altri italiani agli Internazionali: Darderi sotto i riflettori
Luciano Darderi, reduce dalla bella vittoria contro il talento spagnolo Jodar (7-6/5-7/6-0) in una serata condizionata dalla nube di fumo provocata dai fuochi d'artificio della Coppa Italia disputata nel vicino Olimpico: è il 10° italiano ad aver centrato la semifinale del Masters 1000 a Roma. L'anno scorso, oltre a Sinner, ci fu anche Lorenzo Musetti che quest'anno si è fermato agli ottavi contro Ruud, anche a causa di un infortunio muscolare a causa del quale salterà il Roland Garros. Da favola il cammino di Andrea Pellegrino: partito dalle qualificazioni, ha superato anche uno scoglio come Tiafoe ma s'è fermato dinanzi alla montagna più alta da scalare… Jannik.
Mattia Bellucci si è fermato al terzo turno con il lucky loser Landaluce, stesso destino capitato a Flavio Cobolli con Thiago Tirante. Matteo Berrettini è invece uscito subito, al 1° turno con Popyrin. Matteo Arnaldi s'è spinto fino ai sedicesimi, dove ha incrociato un osso duro come Jodar. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori sono arrivati ai quarti, in quello femminile Sara Errani e Jasmine Paolini non sono nemmeno scese in campo a causa di un infortunio al piede di Paolini, reduce da un'esperienza agli Internazionali da incubo anche per l'infortunio al piede. Jas è uscita al terzo turno con la belga Mertens, così come Cocciaretto contro Swiatek.
Il percorso di Sinner agli Internazionali di Roma 2026
Jannik Sinner arriva alla semifinale degli Internazionali di Roma contro Medvedev avendo vinto sempre in due set contro gli avversari incrociati in tabellone. Il primo è stato l'austriaco Ofner, sconfitto 6-3/6-4. La sequenza di successi è proseguita con l'australiano Popyrin (6-2/6-0), il connazionale Pellegrino (6-2/6-3) e Rublev (6-2/6-4).
Sospesa la prima semifinale tra Ruud e Darderi
Sul punteggio di 4-1 per Ruud contro Darderi, sospesa la prima semifinale del torneo di Roma. Diluvia e il tempo non fa presagire niente di buono, con il rischio concretissimo di un lungo slittamento. I campi sono stati coperti con i teloni, aspettando miglioramenti.
I precedenti tra Sinner e Medvedev
La partita di questa sera è la 17ª in assoluto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. In gare ufficiali il campione italiano ha vinto 9 volte (7 i successi del russo), la più recente l'ha ottenuta nella finale di Indian Wells. Il primo confronto con il russo risale al 2020: all'epoca un giovanissimo Sinner (19enne) uscì sconfitto ma si tolse la soddisfazione di strappare un set nel match giocato a Marsiglia (secondo turno, Atp 250). Da allora sono trascorsi 6 anni e l'ascesa dell'italiano è stata tanto progressiva quanto devastante.
Dove vedere Sinner-Medvedev oggi agli Internazionali di Roma 2026 in TV e streaming
La semifinale tra Sinner e Medvedev degli Internazionali d'Italia a Roma è visibile in diretta tv in chiaro e gratis per tutti, a trasmetterla è TV8. Gli abbonati a Sky possono vedere l'incontro su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in streaming su Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport). Sempre in streaming, tv8.it offre agli spettatori la possibilità di godersi l'incontro senza costi aggiuntivi