Sinner-Medvedev in diretta LIVE, semifinale a rischio pioggia agli Internazionali di Roma: in campo dalle 19

Luciano Darderi, reduce dalla bella vittoria contro il talento spagnolo Jodar (7-6/5-7/6-0) in una serata condizionata dalla nube di fumo provocata dai fuochi d'artificio della Coppa Italia disputata nel vicino Olimpico: è il 10° italiano ad aver centrato la semifinale del Masters 1000 a Roma. L'anno scorso, oltre a Sinner, ci fu anche Lorenzo Musetti che quest'anno si è fermato agli ottavi contro Ruud, anche a causa di un infortunio muscolare a causa del quale salterà il Roland Garros. Da favola il cammino di Andrea Pellegrino: partito dalle qualificazioni, ha superato anche uno scoglio come Tiafoe ma s'è fermato dinanzi alla montagna più alta da scalare… Jannik.

Mattia Bellucci si è fermato al terzo turno con il lucky loser Landaluce, stesso destino capitato a Flavio Cobolli con Thiago Tirante. Matteo Berrettini è invece uscito subito, al 1° turno con Popyrin. Matteo Arnaldi s'è spinto fino ai sedicesimi, dove ha incrociato un osso duro come Jodar. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori sono arrivati ai quarti, in quello femminile Sara Errani e Jasmine Paolini non sono nemmeno scese in campo a causa di un infortunio al piede di Paolini, reduce da un'esperienza agli Internazionali da incubo anche per l'infortunio al piede. Jas è uscita al terzo turno con la belga Mertens, così come Cocciaretto contro Swiatek.