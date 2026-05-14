Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la semifinale

Andrey Rublev attualmente occupa la 14a posizione del ranking mondiale ma in passato è stato anche numero cinque. 17 i titoli vinti da questo ragazzo, tra cui il Masters 1000 di Monte Carlo e quello di Madrid. Ha raggiunto i quarti di finale di tutti i tornei dello Slam, ma ha pagato dazio ad una condizione psicofisica particolare che lo ha portato ad avere sfoghi pesanti anche autolesionistici. Recentemente però ha rivelato di aver recuperato fiducia, anche grazie alla collaborazione con Safin. A Roma ha disputato un ottimo torneo e ora ritroverà da avversario Jannik Sinner, lil più ostico possibile.