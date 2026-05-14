Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la semifinale

Jannik Sinner affronta Andrey Rublev nei quarti di finale del torneo di Roma. Appuntamento alle ore 13 sul Campo Centrale degli Internazionali d'Italia per aprire il programma di oggi del Masters 1000. Dopo il successo su Pellegrino, Sinner va a caccia di un posto in semifinale contro uno tra Landaluce e Medvedev. Sono 10 i precedenti contro Rublev, numero 14 del mondo. Sette le vittorie di Jannik. Il sogno è quello di avere un altro tennista italiano in semifinale dopo Darderi che ha superato Jodar. Diretta TV in chiaro su TV8, su Sky e in streaming su Sky GO e NOW.
Come cambia il ranking di Sinner in caso di vittoria, il distacco da Alcaraz
Jannik Sinner continua ad accumulare punti su Carlos Alcaraz fermo ai box per l’infortunio al polso. Il tennista italiano ha 13900 lunghezze, ma in caso di vittoria su Rublev e raggiungimento della semifinale arriverebbe a quota 14100. Il vantaggio salirebbe a poco più di 2000 punti. Con il trionfo sarebbero 14700 i punti di Jannik.
Chi è Andrey Rublev, prossimo avversario di Sinner
Andrey Rublev attualmente occupa la 14a posizione del ranking mondiale ma in passato è stato anche numero cinque. 17 i titoli vinti da questo ragazzo, tra cui il Masters 1000 di Monte Carlo e quello di Madrid. Ha raggiunto i quarti di finale di tutti i tornei dello Slam, ma ha pagato dazio ad una condizione psicofisica particolare che lo ha portato ad avere sfoghi pesanti anche autolesionistici. Recentemente però ha rivelato di aver recuperato fiducia, anche grazie alla collaborazione con Safin. A Roma ha disputato un ottimo torneo e ora ritroverà da avversario Jannik Sinner, lil più ostico possibile.
Darderi in semifinale contro Ruud, il sogno è una finale tutta italiana a Roma
Jannik Sinner non è l'unico italiano ancora in gioco a Roma. Infatti in tabellone c'è anche super Luciano Darderi. L'azzurro dopo aver battuto la testa di serie numero due Zverev si è regalato una notte indimenticabile contro Jodar. Indomabile Luciano che ora se la vedrà con Casper Ruud per un posto in finale.
Il percorso di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026
Jannik Sinner finora è stato letteralmente impeccabile a Roma. Dopo la vittoria di Madrid, il tennista numero uno al mondo non ha concesso nemmeno un set ai tre avversari incontrati. Dopo l'esordio con Ofner, tutto semplice contro Popyrin, e poi anche il derby vinto con un gagliardo Andrea Pellegrino. Ora il match con Rublev che potrebbe aprirgli le porte della semifinale.
I precedenti tra Sinner e Rublev
Sinner e Rublev si sono affrontati 10 volte, con il bilancio che è di 7-3 per Jannik. Nelle ultime sei partite, cinque volte ha vinto l’azzurro compreso il confronto dell’anno scorso al Roland Garros. Nel 2024 in Canada un’affermazione del russo, che ha dunque ripetuto le performance del Roland 2022 e di Vienna 2020. Andrey parte ovviamente sfavorito e consapevole di cosa lo attende.
Dove vedere Sinner-Rublev oggi agli Internazionali di Roma 2026 in TV e streaming
La partita tra Sinner e Rublev è in programma oggi dalle ore 13 a Roma. I quarti di finale degli Internazionali d'Italia si potranno seguire in TV in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming gratuito sul sito di TV8, oltre che per gli abbonati Sky sull'app riservata Sky GO. Diretta disponibile anche su NOW.