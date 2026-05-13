Lorenzo Musetti rinuncia al Roland Garros: “Ho una lesione al retto femorale, questa cosa mi pesa”

Lorenzo Musetti non parteciperà al Roland Garros. Il tennista azzurro lo ha annunciato attraverso i propri canali social: “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale”.

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Lorenzo Musetti salta il Roland Garros. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista azzurro che sul proprio account social ha fatto sapere di aver subito una lesione al retto femorale. Musetti nella giornata di ieri era stato sconfitto da Ruud e dunque eliminato dagli Internazionali di Roma chiudendo immediatamente la sua avventura nel torneo italiano. Musetti oltre al Roland Garros, salterà anche il torneo di Amburgo. Questa la nota del tennista azzurro:

"Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero – si legge e poi annuncia ufficialmente la sua decisione -. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati".

Quello di Musetti è l'ennesimo forfait. Di fatto un secondo infortunio stagionale per il tennista azzurro il quale prima di questo stop per lesione al retto femorale, aveva avuto a che fare con un problema all'adduttore della coscia destra che l'aveva costretto a doversi ritirare da altri tornei. In particolare Musetti dovette rinunciare agli Australian Open ritirandosi ai quarti con Novak Djokovic. Successivamente è stato fermo nel il mese di febbraio rientrando poi nel circuito direttamente a Indian Wells.

Da questo momento in poi Musetti ha poi giocato i tornei europei sulla terra rossa. Ora questo nuovo infortunio e questo stop che inevitabilmente andrà a impattare anche sulla classifica generale. Musetti infatti perderà adesso gli 800 punti della semifinale dello scorso anno al Roland Garros e quasi sicuramente andrà fuori dalla top 15. L'importante per lui però in questo momento resta il completo recupero e il rientro in piena forma per affrontare i prossimi impegni stagionali previsti in calendario.