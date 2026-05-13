Darderi non riesce a trattenersi dal ridere sulle scuse di Zverev: “Il vento c’era per tutti e due”

Quando a Luciano Darderi hanno riportato in conferenza le dichiarazioni di Zverev dopo la sconfitta contro di lui, sulle condizioni pessime del campo di Roma e sul forte vento, il tennista azzurro non è riuscito a trattenersi dal ridere mentre metteva a posto il tedesco.

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Luciano Darderi non ha dubbi, la vittoria al Foro Italico su Alexander Zverev è "la più importante" della sua carriera, e non è difficile credergli visto che il 24enne azzurro nato in Argentina prima ha annullato quattro match point contro il numero 3 al mondo e poi lo ha distrutto nel terzo set dell'ottavo di finale del torneo di Roma, rifilandogli addirittura un 6-0. Il tedesco nel dopo partita ha fatto i complimenti a Darderi, riconoscendo che "ha giocato un tennis incredibile", ma ha anche tirato fuori un paio di scuse per la sconfitta: in primis il campo del Foro, definito "il peggiore su cui abbia mai giocato in vita mia", con frequenti rimbalzi irregolari. "Inoltre, il vento era forte", ha aggiunto Sascha.

Darderi sistema Zverev e le sue scuse: le condizioni erano pari per entrambi

Parole riportate in sala stampa a Luciano, al quale è scappata una risata quando ha risposto, sistemando Zverev e i suoi alibi: "Sì, non era facile, c'era vento, ma il vento non lo possiamo controllare, no? Il vento c'era per tutti e due, quindi non penso sia stato questo problema, perché il vento c'è (ride, ndr), non lo possiamo controllare".

Darderi ha poi minimizzato per lo stesso motivo, ovvero la parità di condizioni tra i due, anche l'altra scusa citata dal tedesco: "Il campo a momenti non era al 100%, ma è una cosa a cui uno si deve abituare. Io mi ci sono abituato meglio e quindi penso che sì, è una cosa in più, il campo non è un granché. C'è stato qualche rimbalzo per me, per lui… sicuramente questo, però non la vedo come una cosa così grave".

Darderi contro Jodar nei quarti di finale a Roma: parte sfavorito

Insomma niente che meritasse di essere tirato in ballo per aver perso una partita, visto che comunque sia campo che vento erano i medesimi per entrambi. Luciano adesso è atteso dal match dei quarti di finale contro il rampante 19enne spagnolo Rafael Jodar. I bookmakers, a dispetto della classifica ATP (numero 20 l'azzurro, 34 il suo avversario) danno nettamente favorito l'iberico, ma anche stasera Darderi potrà contare ancora sul caldo tifo del pubblico romano per ribaltare il pronostico.