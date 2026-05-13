Darderi-Jodar oggi all’ATP Roma: a che ora vedere la partita in TV e in streaming anche in chiaro

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Non c'è solo Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. A sognare in grande c'è anche un eroico Luciano Darderi, che dopo aver vinto in rimonta con Tommy Paul ha sconfitto anche Alexander Zverev. Al lamentoso giocatore tedesco, che dopo la partita se l'è presa con il campo, ha annullato quattro matchpoint. E ora sul cammino di Darderi c'è Rafael Jodar, il nuovo talento del tennis spagnolo. L'incontro si disputerà stasera. L'orario d'inizio è fissato per le 20:30, ma è assai probabile che la partita inizi molto più tardi.

Darderi è uno dei quattro tennisti italiani nella top 20 ATP, ed è quello che non ha mai avuto addosso l'etichetta del predestinato. Il giocatore di origine argentina ha una grande chance, lo sa, e può guardare anche alla finale. Sta giocando bene, è cresciuto, ha compiuto un'impresa battendo il numero 3 del mondo. Ora c'è Rafael Jodar, detto Rafa, pure lui, che è, tolto Sinner, il tennista più caldo della primavera tennistica. Pronostico aperto. Sognare si può.

Orario e dove vedere in TV anche in chiaro Darderi-Jodar

Luciano Darderi e il diciannovenne Jodar prenderanno la via del campo in serata. L'orario non è definito, però, in modo preciso. Perché c'è l'ormai classico not before, cioè non prima, in questo caso delle 20:30. Ma la sessione serale si aprirà con il match tra Svitolina e Rybakina, che alle 19 saranno in campo e potrebbero dar vita pure a un'autentica battaglia. Dunque probabile l'attesa per il via di Darderi-Jodar. L'incontro si potrà seguire su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), streaming per abbonati con Sky Go, NOW e Tennis Tv. Ma c'è anche la diretta in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

I precedenti tra Darderi e Jodar

Non ci sono precedenti tra Darderi e Jodar, due specialista della terra rossa. Facile prevedere che sarà la prima di tante sfide tra due tennisti che amano la terra e sono di ottimo livello. Darderi in questo torneo ha sconfitto Paul, semifinalista un anno fa, e Zverev, due volte vincitore, e adesso affronta questo teenager spagnolo che nell'arco di un mese e mezzo ha scalato la classifica ATP.

Il tabellone di Roma: l'eventuale avversario di Darderi in semifinale

Chi vincerà tra Darderi e Jodar nella giornata di venerdì affronterebbe in semifinale uno tra Casper Ruud, tennista norvegese, un po' in calo, ma specialista della terra battuta, e Karen Khachanov, giocatore russo che si trova su tutte le superfici e che a Roma si è ritrovato.