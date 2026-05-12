Sinner scopre che Darderi ha battuto Zverev e gli scappa una risata: “Me l’hanno detto in campo”

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Dopo aver omaggiato Andrea Pellegrino e ricevuto a sua volta il tributo del Centrale di Roma, Jannik Sinner ha scoperto in campo dell’impresa di Luciano Darderi. Il connazionale e compagno di allenamenti nei mesi scorsi ha battuto la testa di serie numero due Alexander Zverev, annullando 4 match point nel secondo set e chiudendo con un 6-0 nel parziale decisivo. Quando poi il primo giocatore del ranking si è ritrovato nella pancia del Foro Italico ha reagito con spontaneità alle domande sul risultato a sorpresa.

La reazione di Sinner al successo di Darderi su Zverev

Ai microfoni di Sky a Sinner è scappata una risata. Non una mancanza di rispetto per lo sconfitto Zverev, ma una reazione divertita per l'eccezionale successo di Luciano: "Se so della notizia di Darderi? Sì, me l'ha fatta vedere Nicola in campo. Ha vinto ora sì? Incredibile eh (ride, ndr). È bello, bello, bello. Queste sono le partite più belle da vincere, sai? Soprattutto quando sei quasi fuori dal torneo e poi riesci a portarla a casa". Sembrava infatti ormai sconfitto l'azzurro, che poi ha rimontato eliminando il principale candidato ad essere l'anti-Sinner.

Le belle parole di Sinner per Pellegrino dopo il derby di Roma

Da due italiani che hanno trionfato come Sinner e Darderi, ad un altro che ha perso ma è uscito con l'onore delle armi per il suo cammino brillante ovvero Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese dopo essersi scrollato di dosso l'emozione dell'esordio sul Centrale contro il numero uno al mondo, ha dato filo da torcere a Jannik per un set. Ecco allora il tributo del vincitore prima con la dedica sulla telecamera e poi con le belle parole: "Credo che oggi lui abbia giocato veramente un’ottima partita. All’inizio, nel primo game, forse era un po’ teso, però poi c’era vento e le condizioni non erano semplici. Io sono super contento per lui. Ha fatto un torneo davvero incredibile. Speriamo che questo gli dia fiducia per il resto della stagione, perché il potenziale che ha è molto, molto alto. Anche da parte mia è stata davvero un’ottima partita. Ovviamente sono molto contento di essere nei quarti di finale e adesso speriamo che lui continui il suo percorso. Onestamente sono sicuro che lo rivedremo nei tabelloni più importanti".

E ora l'Italia si gode due giocatori nei quarti di finale del torneo di casa. Sognando una finale tutta italiana, una prospettiva di non semplice concretizzazione ma perché non sognare? Anche su questo Sinner è stato chiaro: "Ovviamente, dal punto di vista italiano, è incredibile avere così tanti italiani a questi livelli. Allo stesso tempo è anche un po’ sfortunato, perché ci affrontiamo già agli ottavi di finale. Però è stata davvero una buona partita, credo da parte di entrambi. Adesso vediamo, speriamo di essere pronti per i quarti". E mai dire mai.