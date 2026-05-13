Rublev ha una teoria su Sinner, prossimo avversario a Roma: “Si avvicina il momento della sconfitta”

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Andrey Rublev ha dovuto faticare e non poco per avere la meglio su Basilashvili. Niente di paragonabile però rispetto a quello che lo attende, almeno a bocce ferme: il russo ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dovrà vedersela contro il peggior avversario possibile, ovvero il numero uno al mondo Jannik Sinner reduce dal successo su Andrea Pellegrino. Il 28enne sembra essere consapevole della prossima sfida e non gli resta dunque che scherzarci su, tirando in ballo anche i grandi numeri.

Rublev scherza sul prossimo confronto con Sinner a Roma

Sorride Andrey ed è già una bella notizia, considerando i periodi bui attraversati in passato in campo e fuori. Negli studi di Tennis Channel, Rublev è stato stuzzicato dal padrone di casa Prakash Amritraj sui quarti di finale del torneo di Roma contro Sinner. Il giocatore 14° al mondo si è lasciato andare alle risate, sottolineando l'incredibile rendimento dell'azzurro che però prima o poi dovrà interrompere la sua striscia: "Sta giocando davvero in modo fantastico. La cosa positiva è… quante partite ha vinto di fila ormai? Cinque? Cinque? Quindi… quante sono? Più di venti vittorie consecutive, quindi si sta avvicinando al momento in cui perderà". Una teoria statistica molto particolare.

Tra il serio e il faceto Rublev si è detto tranquillo per la supersfida, anche se di certo non lo entusiasma la prospettiva di giocare contro un tennista del calibro di Jannik: "Sono tranquillo. No, non sono entusiasta. Sto bene così. Ovviamente, se me lo chiedi, preferirei affrontare qualcun altro. Certo che preferirei giocare contro qualcun altro. Però, se vuoi sapere se mi piacerebbe mettermi alla prova contro Jannik, allora sì, mi piacerebbe anche sfidare Jannik".

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Rublev e le sfide del passato contro Sinner

Di certo Rublev spera di ripetere l’exploit dei quarti di finale del Masters 1000 canadese del 2024, quando s’impose in tre set, interrompendo una striscia di tre vittorie di fila di Jannik. Da lì in poi sono arrivati altri due successi dell’azzurro, l'ultimo nei sedicesimi del Roland Garros 2025, anche abbastanza netto. La sensazione però è che quel Sinner fosse un giocatore lontano da quello attuale, cresciuto in modo esponenziale.