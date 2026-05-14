Iga Swiatek manda in tilt un giornalista a Roma dopo una domanda sgradita: “Dove ero finita scusa?”

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Iga Swiatek è sembrata un po' piccata nella conferenza stampa successiva alla sua bella vittoria contro Pegula. La tennista polacca a Roma sta sfoderando sprazzi del suo miglior tennis, dopo una prima parte di stagione non troppo brillante e senza titoli. Quando le è stata posta una domanda sul suo essere "tornata", la numero tre del mondo non ha gradito troppo incalzando poi il cronista che è andato un po' in confusione.

Swiatek piccata a Roma per la domanda sul suo ritorno

"Iga stai tornando? Possiamo dire, che stai tornando alla vittoria?". Queste le parole che hanno un po' indispettito Swiatek. A sensazione Iga non sembra aver gradito il riferimento al suo momento non troppo esaltante, con un 2026 finora tra alti e bassi che non le ha permesso di competere ai livelli del passato. Il suo stato d'animo è stato rivelato dal rigirare la domanda al suo interlocutore: "Dove ero finita?". Un modo di sottolineare come in realtà Iga abbia sempre dimostrato di credere in sé stessa senza lasciarsi andare.

Swiatek incalza il giornalista, non ha capito la domanda

Il giornalista ha provato a rilanciare chiedendogli un riferimento ai successi del passato e al triplice trionfo a Roma: "Prima semifinale dell’anno, qui hai già vinto tre volte. Possiamo sognare il quarto trionfo qui a Roma?”. Swiatek che ormai sembrava aver perso un po' la voglia di rispondere ha ribattuto: "Scusa?". Una reazione che ha un po' mandato in confusione l'addetto ai lavori che dopo essersi scusato per il suo inglese ha ribattuto: "Posso sperare nel tuo quarto trionfo qui a Roma". Anche questa volta però Swiatek è stata di poche parole: "Beh, è bello avere speranza, quindi grazie".

La tennista polacca pronta per il Roland Garros

Molto concentrata e nuovamente "cattiva" in campo e decisa anche in conferenza stampa Iga Swiatek. Ha concesso le briciole a due avversarie tutt'altro che leggere come Osaka e Pegula per andarsi a giocare la semifinale contro Svitolina. E in vista del Roland Garros il risultato di Roma non può che essere un ottimo biglietto da visita per lei che spera di tornare a competere anche per il primo posto del ranking mondiale.