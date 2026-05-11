Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 15: sedicesimi di finale per Jannik

Jannik Sinner affronta oggi Alexei Popyrin nei sedicesimi di finale del torneo di Roma. Il numero uno al mondo, affronta l’australiano 60° nel ranking non prima delle ore 15 sul Campo Centrale del Foro Italico. Se l’azzurro è reduce dal successo su Ofner, il suo avversario ha sconfitto Mensik impedendo così la rivincita di Doha contro l’azzurro. Popyrin e Sinner si sono già affrontati tre volte in carriera, con due successi del secondo, l'ultimo quello di Doha proprio in questa stagione. Il vincente se la vedrà agli ottavi contro uno tra Andrea Pellegrino e Tiafoe, che si sfidano oggi. A proposito di italiani in campo anche Bellucci e Cobolli, contro Landaluce e Tirante. Diretta TV e streaming in chiaro su TV8, Sky, Sky GO e NOW.
Chi è Alexei Popyrin, l'ex numero 19 del mondo che ha vinto anche un Masters
Alexei Popyrin ha dovuto fare i conti in carriera con alti e bassi che gli hanno impedito di far vedere il suo vero valore dopo che è stato numero 2 del ranking juniores. Picchi alti e poi risultati deludenti per questo ragazzo che ha vinto tre titoli, il più prestigioso quello nel Masters 1000 del Canada. In carriera ha raggiunto la 19a posizione del mondo e sembra avere nelle corde la possibilità di tornare a quei livelli in termini di potenzialità.
Dove vedere Sinner-Popyrin oggi a Roma in TV e streaming
La partita tra Sinner e Popyrin si potrà vedere in TV e streaming in chiaro su TV8. Sarà questa dunque l'unica partita in programma oggi senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Il confronto tra il primo giocatore del ranking e il numero 60 sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati Sky. Streaming su Sky GO e NOW.