Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 15: sedicesimi di finale per Jannik

Jannik Sinner affronta oggi Alexei Popyrin nei sedicesimi di finale del torneo di Roma. Il numero uno al mondo, affronta l’australiano 60° nel ranking non prima delle ore 15 sul Campo Centrale del Foro Italico. Se l’azzurro è reduce dal successo su Ofner, il suo avversario ha sconfitto Mensik impedendo così la rivincita di Doha contro l’azzurro. Popyrin e Sinner si sono già affrontati tre volte in carriera, con due successi del secondo, l'ultimo quello di Doha proprio in questa stagione. Il vincente se la vedrà agli ottavi contro uno tra Andrea Pellegrino e Tiafoe, che si sfidano oggi. A proposito di italiani in campo anche Bellucci e Cobolli, contro Landaluce e Tirante. Diretta TV e streaming in chiaro su TV8, Sky, Sky GO e NOW.

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