Tennis
video suggerito
Live

Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 15: sedicesimi di finale per Jannik

Sinner sfida Popyrin nel terzo turno degli Internazionali di Roma 2026, secondo match per Jannik dopo la vittoria con Ofner all’esordio. Si gioca a partire dalle 15. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta l’australiano numero 60 sul campo centrale del Foro Italico.

Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
11 Maggio 2026 12:00
Ultimo agg. 12:16
0 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner affronta oggi Alexei Popyrin nei sedicesimi di finale del torneo di Roma. Il numero uno al mondo, affronta l’australiano 60° nel ranking non prima delle ore 15 sul Campo Centrale del Foro Italico. Se l’azzurro è reduce dal successo su Ofner, il suo avversario ha sconfitto Mensik impedendo così la rivincita di Doha contro l’azzurro. Popyrin e Sinner si sono già affrontati tre volte in carriera, con due successi del secondo, l'ultimo quello di Doha proprio in questa stagione. Il vincente se la vedrà agli ottavi contro uno tra Andrea Pellegrino e Tiafoe, che si sfidano oggi. A proposito di italiani in campo anche Bellucci e Cobolli, contro Landaluce e Tirante. Diretta TV e streaming in chiaro su TV8, Sky, Sky GO e NOW.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Internazionali d'Italia a Roma
12:15

Chi è Alexei Popyrin, l'ex numero 19 del mondo che ha vinto anche un Masters

Alexei Popyrin ha dovuto fare i conti in carriera con alti e bassi che gli hanno impedito di far vedere il suo vero valore dopo che è stato numero 2 del ranking juniores. Picchi alti e poi risultati deludenti per questo ragazzo che ha vinto tre titoli, il più prestigioso quello nel Masters 1000 del Canada. In carriera ha raggiunto la 19a posizione del mondo e sembra avere nelle corde la possibilità di tornare a quei livelli in termini di potenzialità.

A cura di Marco Beltrami
12:00

Dove vedere Sinner-Popyrin oggi a Roma in TV e streaming

La partita tra Sinner e Popyrin si potrà vedere in TV e streaming in chiaro su TV8. Sarà questa dunque l'unica partita in programma oggi senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Il confronto tra il primo giocatore del ranking e il numero 60 sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati Sky. Streaming su Sky GO e NOW.

A cura di Marco Beltrami
Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views