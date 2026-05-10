Casper Ruud difende Sinner: “Chi lo definisce un robot non capisce niente di tennis”

Casper Ruud a Roma ha elogiato Jannik Sinner. Il tennista norvegese lo ha definito una fonte d’ispirazione e ha criticato chi lo definisce un robot: “Giocando in quel modo dimostra di essere bravissimo”.

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Jannik Sinner vince sempre. A Roma può ottenere il sesto 1000 consecutivo, sarebbe qualcosa di clamoroso, considerato che lui è diventato il primo di sempre a vincerne cinque uno dietro l'altro. Tutte queste vittorie, però, oltre a complimenti fragorosi producono anche tante critiche, molto spesso pretestuose o inutili. A parlare in termini elogiativi del numero 1 del tennis è stato il norvegese Casper Ruud, prossimo avversario di Musetti agli Internazionali d'Italia.

Ruud esalta Sinner: "Troppa gente dice che è un robot"

Di Sinner inevitabilmente si parla. Jannik è il numero 1, adesso si gioca a Roma. E sul tema caldo è stato interpellato il giocatore norvegese che, tra le altre cose è anche un buon amico di Sinner. Parlando con Ziggo Sport Ruud ha effettuato una disamina puntuale ricordando quanto accadde un anno fa: "Ho giocato contro di lui qui a Roma e già in quel momento pensavo che stesse giocando a un livello pazzesco e lo ha confermato anche quest'anno, lo abbiamo visto nella finale di Madrid".

Poi ha mandato un messaggio a chi definisce il tennista italiano un robot: "Vedo tante gente dire che lui è un robot, ma se sai quanto è difficile giocare a tennis e riesci a renderlo quasi robotico dimostri solo quanto sei bravo. Dovrebbe essere un complimento far sembrare questo sport così semplice, ma non è affatto così".

Infine ha concluso dicendo parole splendide, definendolo una ispirazione: "Quello che sta facendo è semplicemente impressionante. Ora tutti gli altri giocatori lo puntano, più vinci e più hai un bersaglio sulla schiena, lui però continua a battere tutti. Vederlo vincere è sicuramente d'ispirazione".