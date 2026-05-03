Sinner annichilisce Zverev pure a Madrid: è il primo nella storia a vincere cinque 1000 di fila

Jannik Sinner vince anche il torneo di Madrid, quarto successo consecutivo in questo già magico 20206 e quinto torneo 1000 in fila. Mai nessuno era riuscito in un’impresa del genere nella storia del tennis.

Jannik Sinner è stato perfetto e ha spazzato via Alexander Zverev nella finale del torneo 1000 di Madrid. La finale si è chiusa in meno di un'ora con il punteggio di 6-1 6-2. Sinner vince il quinto torneo 1000 consecutivo, nessuno ci era mai riuscito nella storia del tennis. Per Jannik è il 28° titolo della carriera, il quarto consecutivo di questa splendida stagione. E la settimana prossima da re si presenterà agli Internazionali d'Italia, a Roma. Sinner conquista 1000 punti e oltre un milione di euro.

6-1 in 25 minuti: primo set rapidissimo

Dubbi ce n'erano pochi. Perché le otto vittorie consecutive di Sinner con Zverev erano più che un chiaro segno. Ma così rapido e veloce il primo set era difficile da immaginare. In 17 minuti Jannik si porta sul 5-0. Il tedesco vince un punto per ogni game, il bilancio è 20 punti a 5. Livello alto quello dell'altoatesino, mediocre quello del tedesco, che si scrolla di dosso un po' di tensione e vince almeno un game. Poco dopo è 6-1 Sinner che in appena 25 minuti vince il primo set della finale di Madrid.

Sinner lascia solo tre game a Zverev nella finale di Madrid

Zverev tiene la battuta in avvio di secondo set, ma il break arriva comunque rapidamente. Nel terzo gioco Jannik si mette avanti, un paio di colpi d'annata ed è 2-1. Velocità di crociera per Sinner che subito arriva sul 6-1 3-1 in meno di tre quarti d'ora. Rapidamente è 5-2, altro break e l'azzurro che va a servire per l'incontro. Jannik martella sul lato destro dove Zverev non riesce a trovare contromisure. La stretta conseguente è un'umiliante 6-1 6-2 per Zverev, che deve inchinarsi a un Sinner strabordante.

Le parole a caldo di Sinner dopo la vittoria su Zverev: "Difficile dire come mi sento. Ho cominciato bene la partita, ho fatto subito il break, lui non ha giocato il suo miglior tennis. Sono soddisfatto del mio livello. Splendido successo, un altro titolo di livello per me. Questo è un altro torneo importante per me. Per arrivare a questo livello c'è un grande lavoro quotidiano. Sono contento di continuare a credere in me stesso. In ogni giorno, in ogni allenamento mettendoci la giusta disciplina, con un team alle mie spalle".