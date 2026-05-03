Formula 1 oggi, orari TV del GP Miami su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole, Leclerc terzo

Oggi sul circuito di Miami è in programma la quarta gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP di Miami è fissata alle ore 19. Il quarto round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.

La gara del GP di Miami di Formula 1 inizia oggi alle ore 19 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato cittadino della città della Florida per affrontare i 57 giri della quarta corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 17:30 sarà possibile seguire il pre-gara.

La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di Miami sui canali dell'emittente Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené. La gara F1 di oggi inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e sul sito tv8.it con la differita che inizia alle ore 23:25.