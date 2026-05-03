Formula 1 oggi, orari TV del GP Miami su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole, Leclerc terzo

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Miami. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Leclerc dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 19:00. La F1 ha deciso di cambiare orario, inizialmente era previsto lo start per le ore 22, a causa del maltempo, pioggia forte e fulmini erano previsti alle 22. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la gara in chiaro in differita su TV8 alle 23:25. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza del GP F1 di oggi a Miami
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)
2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)
3ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari)
4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine)
5ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams)
8ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
9ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)
10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Gabriel Bortoleto (Audi)
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Miami
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)
2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)
3ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari)
4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine)
5ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams)
8ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)
9ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)
10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Gabriel Bortoleto (Audi)
Formula 1, oggi il GP Miami: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Miami è in programma la quarta gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP di Miami è fissata alle ore 19. Il quarto round della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del GP di Miami di Formula 1 inizia oggi alle ore 19 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato cittadino della città della Florida per affrontare i 57 giri della quarta corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 17:30 sarà possibile seguire il pre-gara.
La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP di Miami sui canali dell'emittente Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené. La gara F1 di oggi inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e sul sito tv8.it con la differita che inizia alle ore 23:25.