Alex Zanardi è morto a 59 anni, il campione che ha sfidato l’impossibile fino all’ultimo

Alex Zanardi è morto a 59 anni. Figura simbolo di forza e rinascita, Zanardi ha attraversato F1, paralimpiadi e tragedie diventando un’icona dello sport.

Alex Zanardi è morto all’età di 59 anni: addio a un simbolo di determinazione e rinascita. Considerato uno dei grandi esempi di resilienza nello sport moderno, Zanardi aveva iniziato la sua carriera tra Formula 1 e Formula CART, prima che un terribile incidente gli costasse entrambe le gambe.

Da lì, però, era iniziata una seconda vita straordinaria: diventato atleta paralimpico, aveva conquistato quattro ori ai Giochi e dodici titoli mondiali nell’handbike. Dopo un nuovo grave incidente stradale, era uscito dalla vita pubblica, fino alla notizia della sua scomparsa.

Alex Zanardi, dalla Formula 1 al primo incidente in Germania

Alex Zanardi era nato a Bologna e fin da giovanissimo aveva mostrato un talento naturale per i motori. Cresciuto tra i kart a Castel Maggiore, aveva trasformato quella passione in una carriera che lo avrebbe portato prima in Formula 3000 e poi in Formula 1. All’inizio degli anni ’90 aveva incontrato Daniela, compagna di vita che lo ha sempre sostenuto nei momenti più difficili, condividendo con lui sogni e battaglie.

L’esordio nel Circus arriva nel 1991 con la Jordan, poi le esperienze in Minardi e Lotus, fino al passaggio alla Williams nel 1999. Anni complessi, segnati da risultati altalenanti e dalla difficoltà di emergere in un ambiente dove il talento non basta senza risorse e opportunità. Ma Zanardi non si è mai arreso.

La svolta arriva con il trasferimento negli Stati Uniti, dove diventa ‘The Italian Legend' nella IndyCar. In America conquista vittorie e riconoscimenti, firmando imprese entrate nella memoria collettiva come il celebre sorpasso a Laguna Seca. La sua ascesa si interrompe bruscamente nel 2001 con il drammatico incidente in Germania, che gli cambia la vita.

Dopo lo schianto, Zanardi affronta una rinascita straordinaria. Con protesi e una determinazione fuori dal comune torna a gareggiare, si sottopone a numerosi interventi e riesce persino a vincere ancora. La BMW lo sceglie come simbolo di resilienza e possibilità oltre i limiti.

Zanardi e la forza di non mollare: dalle medaglie olimpiche al secondo tragico incidente

Ma è nello sport paralimpico che scrive la sua seconda grande impresa: nell’handbike domina ai Giochi di Londra 2012 con due ori e un argento, ripetendosi a Rio 2016 con altri successi e affermandosi come riferimento mondiale della disciplina.

Oltre allo sport, Zanardi diventa un punto di riferimento umano e sociale, impegnandosi nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per protesi e mobilità, oltre a iniziative benefiche e motivazionali.

Il 19 giugno 2020 un nuovo tragico incidente sulle strade del Senese interrompe ancora una volta il suo percorso. Dopo un lungo periodo di coma e cure intensive, torna a casa, assistito dalla famiglia e dai medici. Da allora il silenzio, scelto per proteggere la sua dignità e il suo sorriso, diventato simbolo di forza per milioni di persone.