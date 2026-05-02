F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Norris in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP Miami 2026: Norris in pole nella gara sprint in programma alle 18:00. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, gara sprint in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Le caratteriste del circuito di Miami per il gran premio di oggi
Il Miami International Autodrome è un tracciato semi-cittadino ed è costruito attorno l'Hard Rock Stadium, non si gira su strade pubbliche ma viene ricreato un tracciato urbano, si corre in senso antiorario su un tracciato lungo 5,412 km. Le curve sono 19. Si arriva fino ai 340 km/h. Il circuito è misto perché combina rettilinei lunghi e parti molto lente e molto tecniche. C'è la possibilità di sorpassare anche grazie a chicane e curve strette.
La griglia di partenza della mini gara di F1: Lando Norris in pole
1ª fila: Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)
4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine)
5ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)
6ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hulkenberg (Audi)
7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams)
8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls)
9ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas)
10ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)
Dove vedere la F1 oggi: alle 18:00 la gara sprint
Oggi si parte alle ore 18 con la Sprint Race, visibile sia su Sky, canali 201 e 207, che su TV8 in chiaro, dunque diretta gratis per gli appassionati. Sarà così, e cioè diretta TV su Sky e su TV8, alle ore 22, anche per le Qualifiche.
Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Miami: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Giornata ricchissima a Miami, dove in questo sabato 2 maggio si disputeranno prima la Sprint Race e poi le Qualifiche del Gran Premio di Miami. Alle ore 18 in diretta su Sky, sui canali 201 e 207, la Sprint Race, visibile anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Le Qualifiche invece in Florida scatteranno alle ore 22 e si potranno seguire in diretta solo su Sky, sempre sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport F1). Streaming con Sky Go e NOW per abbonati. Ma saranno in diretta anche le Qualifiche su TV8, quindi tutto in chiaro in questo sabato di Formula 1.