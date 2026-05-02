F1 GP Miami, oggi qualifiche e gara sprint: Norris in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Il Miami International Autodrome è un tracciato semi-cittadino ed è costruito attorno l'Hard Rock Stadium, non si gira su strade pubbliche ma viene ricreato un tracciato urbano, si corre in senso antiorario su un tracciato lungo 5,412 km. Le curve sono 19. Si arriva fino ai 340 km/h. Il circuito è misto perché combina rettilinei lunghi e parti molto lente e molto tecniche. C'è la possibilità di sorpassare anche grazie a chicane e curve strette.