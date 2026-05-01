Zverev ritrova Sinner in finale a Madrid e gli ricordano le sue 4 vittorie: Sascha scoppia a ridere

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Il primo pensiero di Alexander Zverev dopo aver battuto il promettente belga Blockx è andato ovviamente alla finale del torneo di Madrid dove ritroverà ancora una volta Jannik Sinner. Si tratta senza dubbio dell'ostacolo più alto possibile per il tedesco numero 3 del mondo che però sembra aver preso consapevolezza di quello che lo aspetta domenica pomeriggio. Sarebbe anche impossibile il contrario dopo i tre precedenti del 2026, chiusisi tutti con lo stesso risultato favorevole al miglior giocatore del mondo.

Zverev dopo la semifinale con Blockx ricorda i precedenti con Sinner

Cosa fare allora? Uno Zverev sorridente non può che prendere tutto con filosofia soprattutto quando, durante l'intervista post-semifinale non gli vengono ricordati i 4 match vinti contro Sinner. Sascha ci scherza su: "In passato l'ho battuto quattro volte? Nelle ultime otto non ho vinto molto…(scoppia a ridere, ndr) Quindi sì, è il miglior giocatore al mondo e io proverò a dargli filo da torcere". Dati alla mano, Zverev ha vinto quattro match di fila contro l’azzurro dal 2020 al 2023, confermandosi una bestia nera. Dal 2024 però la musica è cambiata, con Sinner capace di infilare la bellezza di 8 successi di fila. Gli ultimi tre sono arrivati tutti in semifinale negli ultimi Masters 1000 vinti da Jannik in questa annata.

Battute a parte il tedesco sulla scia degli ottimi risultati collezionati in questa stagione, quando di fatto ha perso solo contro Jannik Sinner, spera di poter comunque invertire la rotta: "Sono molto felice, ovviamente, di essere in finale. Ci sono state tante partite difficili, tante grandi battaglie, soprattutto all’inizio del torneo. E sì, non vedo l’ora di affrontare di nuovo Jannik Sinner. Spero che sia una partita combattuta e che, alla fine, vinca il migliore domenica".

Zverev e la facilità di Jannik Sinner nel reggere la pressione del primo posto al mondo

Se lui sta bene, possiamo dire che Jannik sta meglio visto che il suo ruolino di marcia da Indian Wells in poi è stato impressionante. Zverev lo sa bene: "Pressione su di lui? Non lo so, non credo. Perché quando sei il numero uno del mondo hai pressione ogni settimana. Penso che ci sia abituato. Mi sembra anche uno abbastanza rilassato sotto questo aspetto. Sta semplicemente godendosi il tennis in questo momento. Credo che per lui il tennis sia molto, molto facile adesso, per come sta giocando. Però magari domenica riuscirò a rendergliela un po’ più difficile". E allora appuntamento a domenica nella speranza di assistere a un altro grande spettacolo.