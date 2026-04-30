Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, l’incognita sul programma tra Madrid e Roland Garros

Passa il tempo, cambiano la terra rossa, l'ambiente e gli avversari, ma i risultati non cambiano per Jannik Sinner. Anche a Madrid il numero uno al mondo si sta rivelando inarrestabile con la prospettiva di portare a casa il quinto Masters 1000 consecutivo, sempre più concreta. E così anche quello che sarebbe dovuto essere quasi un torneo "d'interdizione" per il campione italiano dopo le fatiche di Monte-Carlo, e alla vigilia di Roma e del Roland Garros, si è trasformato in un'occasione preziosa e importante con il raggiungimento della semifinale. Ma alla luce degli ultimi risultati, può cambiare qualcosa nella programmazione futura di Sinner? Se lo Slam parigino è intoccabile, sono emerse preoccupazioni sulla sua possibile presenza a Roma. Una situazione che al momento non è a rischio ma resta soggetta inevitabilmente alle valutazioni del diretto interessato in corso d'opera.

Sinner e i dubbi sulla presenza a Madrid prima del torneo

Quello che è certo è che Sinner si sta sottoponendo ad un vero e proprio tour de force: dopo i successi oltreoceano del Sunshine Double sono arrivati quelli sulla terra rossa con il trionfo di Monte-Carlo. Inevitabili i dubbi legati alla partecipazione a Madrid, soprattutto alla luce del calendario. Jannik ha valutato se scendere in campo alla Caja Magica fino all'immediata vigilia considerando il fatto di dover poi confrontarsi a seguire con gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros. L'azzurro si è presentato ai blocchi di partenza del Mutua Madrid Open per sua stessa ammissione senza particolari aspettative, intenzionato anche a dosare bene le energie.

La programmazione di Sinner per Roma e il Roland Garros

Vittoria dopo vittoria però è arrivata la semifinale e la prospettiva di conquistare un altro titolo che gli manca, di entrare nella storia con i 5 Masters di fila e anche di allungare il divario su Alcaraz, attualmente fermo ai box per infortunio, non può che essere intrigante. L'appetito vien mangiando per Sinner che vuole dunque "ballare" fino in fondo e arrivare all'appuntamento di domenica. Se così sarà il campione azzurro non avrà poi molto tempo a disposizione per recuperare, anzi dovrà necessariamente rimettersi in gioco subito visto che Roma sarà alle porte. Considerando il suo status di testa di serie numero uno, Jannik dovrebbe scendere in campo la prima volta a Roma o venerdì 8 o sabato 9 maggio per il secondo turno.

Lo spauracchio di un'assenza a Roma

Tempi ristretti per pensare di presentarsi ai blocchi di partenza al cento per cento della forma, con Sinner che potrebbe dunque avere un approccio simile a quello madrileno, ovvero basato sull'idea che "è tutto grasso che cola". D'altronde non bisogna dimenticare che, oltre al legame affettivo per il torneo casalingo, Sinner ha un bel bottino di punti da difendere agli Internazionali d'Italia alla luce della finale raggiunta lo scorso anno. L'occasione di infilare un filotto eccezionale tra Madrid, Roma e Roland Garros è ghiotta ma bisogna fare i conti con il fisico e la stanchezza.

Certo, lo spauracchio che preoccupa tifosi e appassionati è quello di un forfait. Una prospettiva che potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il sempre pragmatico Sinner non volesse correre il rischio di sovraccaricare ulteriormente il suo fisico in vista del Roland Garros, considerato uno dei principali obiettivi stagionali. Lì non possono esserci margini di errore, soprattutto nell'approccio, per scrivere il proprio nome nella storia e far esultare ancora l'Italia.