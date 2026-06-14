Capolavoro Hamilton a Barcellona, 1ª vittoria in Ferrari! Kimi Antonelli fuori: classifica F1 apertissima

Lewis Hamilton vince il primo Gp con la Ferrari. Una gara straordinaria quella di Hamilton. Ritirati Antonelli e Leclerc.

Lewis Hamilton ha vinto! E lo ha fatto in modo maestoso. Un'impresa titanica quella del pilota inglese che domina a Barcellona. Prima vittoria con la Ferrari, che torna a trionfare dopo un anno e mezzo, e vittoria 106 in Formula 1. Antonelli si ritira a tre giri dal termine, così come Leclerc.

Russell tiene il primo posto al via

Hamilton, come Verstappen, decide di partire con la gomma rossa. Strategia aggressiva. Ma determinante al cubo è la partenza. Lewis non riesce a superare Russell, impeccabile. Antonelli e Norris li seguono. Leclerc guadagna al via tre posizioni, mentre Hadjar ne perde più di una mezza dozzina ed è costretto a una gara di rimonta.

Hamilton si ferma al giro 12, la Mercedes lo marca

Mentre Hadjar inizia a effettuare sorpassi e si avvicina alla top ten a suon di sorpassi, Leclerc rischia il tamponamento di Piastri. Due giri dopo c'è un gran bel sorpasso del monegasco ai danni dell'australiano. Charles è sesto. La gomma rossa ‘obbliga' Hamilton a fermarsi subito. Pit stop al giro 12 per Lewis che significa tre soste praticamente certe. La Mercedes si copre e fa fermare Russell, che così mantiene la posizione. Box pure per Verstappen, ma non per Antonelli che quindi si porta al comando, con Leclerc dietro. Poi sosta. per Antonelli e Piastri e al giro 15 al comando c'è Leclerc, che poco dopo si ferma.

Lewis torna in modalità Hammer time

La gara non è spettacolare, ma è strategica. Hamilton si ferma per la seconda sosta al giro 28. Scivola settimo. Antonelli invece vede esposta la bandiera bianca e nera. Al prossimo track limits sarà penalità. Kimi vola e prende Russell, ma non c'è il duello. Mentre Lewis guadagna due secondi al giro e si mette a caccia dei due piloti della Mercedes. Prima Russell e poi Antonelli vanno ai box. Hamilton è modalità ‘Hammer time', quella di una volta, recuperando due secondi al giro.

Virtual Safety Car per Alonso ed Hamilton effettua il terzo pit stop

Lewis si pone al comando, ha un bel margine, ma sa che deve effettuare a differenza degli altri il terzo pit stop. Quando Alonso stoppa la sua vettura in pista si va in regime di Virtual Safety Car. Hamilton effettua il terzo pit e resta al comando davanti alle Mercedes, neutralizzando di fatto l'ultima sosta. Ma negli ultimi ventiquattro giri c'è un'intensità emotiva notevolissima. Hamilton è davanti e ha un'occasione d'oro, ma Russell e Antonelli non mollano.

Si ritirano Antonelli e Leclerc, Hamilton vince a Barcellona

Hamilton dopo l'ultimo pit stop riprende a martellare, come i bei tempi, e aumenta il vantaggio su Russell, che a 14 giri dal termine a quasi 9 secondi di ritardo. Antonelli lo bracca, Norris li segue. Verstappen quinto davanti a Leclerc. L'attesa è tanta. La tensione è gigante. Perché Lewis ha la chance di chiudere un'opera maestosa e l'ansia è notevole. Intanto a cinque giri dal termine Antonelli di forza sorpassa Russell e si prende la seconda posizione.

Ma poco dopo si ritira Kimi, che si ferma a tre giri dalla fine, e quasi in contemporanea accusa un problema anche Leclerc, che deve ritirarsi. L'ultimo giro è senza Virtual Safety Car. Sbandiera Djokovic. Hamilton è tornato a vincere in Formula 1 e lo fa per la prima volta con la Ferrari, in un podio tutto inglese con Russell e Norris.

La classifica del Mondiale F1 2026

1. Antonelli (Mercedes) 156

2. Hamilton (Ferrari) 115

3. Russell (Mercedes) 108

4. Leclerc (Ferrari) 75

5. Norris (McLaren) 73

6. Piastri (McLaren) 68

7. Verstappen (Red Bull) 55