Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, Suzuki dopo Kolo Muani e Alajbegovic. Inter, accordo per Romero. Roma, ecco Koulierakis

La Juve è in chiusura per Kolo Muani e Alajbegovic, definite queste operazioni perfezionerà anche l'acquisto di un portiere (Suzuki nome caldo con quello di Vicario). L'Inter che ha ufficializzato Stones ha in pugno anche Romero: c'è l'accordo col Tottenham si cerca l'intesa col calciatore. La Roma si prepara a ricevere Koulierakis (difensore del Wolfsburg) e attende che il Feyenoord dia il via libera per Read. Se va via Soulé due strade portano ai prestiti da Madrid: Mastantuono o Endrick. Ibrahim Maza, nazionale algerino, è nel mirino del Milan che segue anche Mastantuono. Il Napoli ha l'intesa per Badiashile del Chelsea e Favasuli del Catanzaro, ma deve affondare il colpo.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 31 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Calciomercato Milan, fissato il prezzo per la cessione di Leao
Fenerbahçe o Galatasaray, il destino di Leao è in Turchia. Il Milan ha fissato il prezzo per la cessione del portoghese: 50 milioni di euro per una partenza a titolo definitivo. I club turchi per adesso sono arrivati a 40/45 milioni (bonus compresi). Con la partenza del calciatore il club risparmierebbe oltre 12,1 milioni di euro fra stipendio lordo e quota ammortamento.
Calciomercato Napoli, il Lerverkusen offre 25 milioni per Gutierrez
Per adesso il Napoli è impegnato nelle cessioni. Sul mercato è finito anche David Neres, che sembrava un intoccabile. In partenza Lindstrom, diretto allo Schalke. Nelle ultime ore è emerso anche il forte interessamento del Bayer Leverkusen per Miguel Gutierrez, terzino sinistro: il club tedesco ha offerto 25 milioni di euro mentre gli azzurri lo valutano sui 30. Fronte acquisti: il Chelsea ha aperto al prestito oneroso (2-3 milioni) con diritto di riscatto per Badiashile; per Favasuli del Catanzaro è pronto un contratto di 5 anni con ingaggio sui 3 milioni circa.
Calciomercato Roma, in arrivo Konstantinos Koulierakis
Nuovo rinforzo per la Roma, è Konstantinos Koulierakis: chiuso l'affare per il difensore greco, che arriverà dal Wolfsburg per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, bonus inclusi. Non è finita: il club giallorosso ha presentato un'offerta da 25 milioni per Givairo Read del Feyenoord. L'alternativa per il ruolo è Fresneda dello Sporting Lisbona. Esterno d'attacco: Nusa ha costi molto alti (60 milioni), Kevin Schade del Brentford è tra gli osservati.
Romero all'Inter, cosa manca per chiudere un altro colpo in difesa
L'Inter ha preso Stones ma c'è un altro difensore che può arrivare dalla Premier League. Si tratta di Romero del Tottenham, reduce dai Mondiali con l'Argentina. I costi dell'operazione sono molto alti: se i nerazzurri hanno trovato la quadra con gli Spurs (40 milioni) non altrettanto sono riusciti ancora a farlo col calciatore che chiede un ingaggio elevatissimo. Otto milioni netti.
Juventus su Suzuki, è l'alternativa a Vicario per il ruolo di portiere
La Juventus chiuderà le operazioni Alajbegovic e Kolo Muani poi si concentrerà con maggiore attenzione sul profilo del portiere. L'obiettivo numero uno sembrerebbe è Vicario, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto con il Tottenham che può accettare una formula del genere, mentre Zion Suzuki del Parma (e reduce dai Mondiali tra i pali del Giappone) resta la principale alternativa.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 31 luglio
"Dopo Kolo Muani e Alajbegovic penseremo al portiere". Le parole di Giovanni Carnevali scandiscono la road map del calciomercato della Juventus. L'amministratore delegato ha chiarito che sono in chiusura in due colpi per l'attacco e acceso i riflettori sull'estremo difensore: Suzuki del Parma, reduce dai Mondiali col Giappone, è il nome gettonato assieme a quello di Vicario. Può arrivare un'altra punta? Sì, se parte David. Secco il riferimento a Vlahovic che, svincolato, potrebbe tornare in bianconero. "Io non mi metto a rincorrere nessuno", le parole di Carnevali.
L'Inter è l'altra squadra che, al momento, è più attiva. Dopo Stones, preso a parametro zero dal Manchester City, dalla Premier League può sbarcare un altro difensore: è Romero del Tottenham. C'è l'intesa con gli Spurs (40 milioni) ma non ancora con l'argentino sull'ingaggio (la proposta dei nerazzurri è inferiore alla richiesta di 8 milioni).
La Roma è molto vicina all'acquisto di Konstantinos Koulierakis: operazione da circa 17 milioni di euro più bonus, c'è l'accordo di massima col Wolfsburg. Sul taccuino dei giallorossi c'è anche altro: un'offerta da 25 milioni per Givairo Read del Feyenoord, Fresneda dello Sporting Lisbona è il lato b delle trattative. Kevin Schade del Brentford è il nome per l'esterno alternativo a Nusa che costa 60 milioni. Attenzione, però, alla situazione Soulé: se parte può esserci una sorpresa. Chi? Mastantuono o Endrick in prestito dal Real Madrid.
Il Napoli è impegnato anzitutto nelle cessioni: nella liste degli addii c'è finito anche David Neres. Due i profili in entrata sui quali però il club non ha ancora affondato il colpo: Badiashile del Chelsea, che ha aperto al prestito, e Favasuli difensore destro del Catanzaro. Il Bayern Leverkusen ha offerto 25 milioni per un azzurro: è Gutierrez.