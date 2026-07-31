Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, Suzuki dopo Kolo Muani e Alajbegovic. Inter, accordo per Romero. Roma, ecco Koulierakis

Suzuki è il portiere reduce dai Mondiali col Giappone che piace alla Juventus.

La Juve è in chiusura per Kolo Muani e Alajbegovic, definite queste operazioni perfezionerà anche l'acquisto di un portiere (Suzuki nome caldo con quello di Vicario). L'Inter che ha ufficializzato Stones ha in pugno anche Romero: c'è l'accordo col Tottenham si cerca l'intesa col calciatore. La Roma si prepara a ricevere Koulierakis (difensore del Wolfsburg) e attende che il Feyenoord dia il via libera per Read. Se va via Soulé due strade portano ai prestiti da Madrid: Mastantuono o Endrick. Ibrahim Maza, nazionale algerino, è nel mirino del Milan che segue anche Mastantuono. Il Napoli ha l'intesa per Badiashile del Chelsea e Favasuli del Catanzaro, ma deve affondare il colpo.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 31 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.