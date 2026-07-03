Capolavoro Hamilton nelle Qualifiche Sprint a Silverstone: mini-pole di un soffio su Kimi Antonelli

Lewis Hamilton conquista la mini-pole nelle Qualifiche Sprint del GP della Gran Bretagna 2026 di Formula 1 a Silverstone: il pilota Ferrari precede Kimi Antonelli per appena 11 millesimi. Charles Leclerc 4° con l’altra Rossa.

Lewis Hamilton si prende la mini-pole nelle Qualifiche Sprint del GP della Gran Bretagna 2026 di Formula 1 e accende Silverstone. Nel circuito di casa, davanti al pubblico britannico, il pilota della Ferrari ha chiuso davanti a tutti l'SQ3 con il tempo di 1:28.376, battendo per appena 11 millesimi Kimi Antonelli con la Mercedes. Terzo Max Verstappen con la Red Bull, mentre Charles Leclerc ha chiuso quarto con l'altra Ferrari.

Un risultato pesantissimo per il 41enne di Stevenage, che aveva già chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del weekend e si è confermato il più veloce anche nel momento decisivo della Sprint Qualifying. La scuderia di Maranello, dopo le difficoltà emerse in Austria, trova così un segnale molto importante su una pista che alla vigilia sembrava poter mettere sotto pressione la SF-26 soprattutto nei tratti veloci e nella gestione dell'energia.

Hamilton davanti ad Antonelli per 11 millesimi nelle Qualifiche Sprint F1 a Silverstone

Il sette volte campione del mondo è stato il riferimento fin dall'inizio della sessione. In SQ1 il britannico ha chiuso davanti a Leclerc, confermando subito il buon feeling della Ferrari sul giro secco. In SQ2 ha abbassato ancora il limite girando in 1:28.747, precedendo Antonelli e l'altra Rossa. Poi, nell'SQ3, ha completato il capolavoro con il giro da 1:28.376 che gli è valso la partenza davanti a tutti nella Sprint Race del sabato.

Leggi anche Tifare per Kimi Antonelli o Lewis Hamilton nel Mondiale F1, il crudele dilemma dei tifosi italiani

Antonelli si è fermato a soli 11 millesimi, un distacco minimo che conferma quanto la Mercedes resti il riferimento reale anche in un venerdì in cui la Ferrari ha mostrato la miglior versione del proprio pacchetto. Il leader del Mondiale partirà accanto ad Hamilton in prima fila nella Sprint, con Verstappen terzo e Leclerc quarto. Più indietro George Russell, quinto con l'altra Mercedes, davanti a Lando Norris e Oscar Piastri.

Il quarto posto di Leclerc completa una giornata comunque positiva per la Ferrari, capace di portare entrambe le macchine nelle prime due file della Sprint. Il monegasco non è riuscito a giocarsi fino in fondo il miglior tempo nell'SQ3, ma il piazzamento tiene la Rossa in piena lotta anche in chiave gara breve.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Gran Bretagna 2026

La Sprint Race del GP della Gran Bretagna scatterà dunque con Hamilton e Antonelli in prima fila, Verstappen e Leclerc in seconda. Terza fila per Russell e Norris, quarta per Piastri e Hadjar, quinta per Lawson e Lindblad.

Il verdetto della Sprint Qualifying non consegna ancora certezze assolute sul valore in gara, soprattutto in un weekend Sprint con una sola ora di prove libere e programmi difficili da confrontare. Ma il segnale per la Ferrari è chiaro: a Silverstone Lewis Hamilton ha trovato subito fiducia nella SF-26 e, nel giorno in cui serviva un colpo vero, ha battuto anche la Mercedes di Kimi Antonelli.