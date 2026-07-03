F1 GP Silverstone, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La mappa del circuito di Silverstone su cui oggi si disputano le prove libere e le qualifiche sprint del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026

Oggi i piloti scenderanno in pista sullo storico circuito di Silverstone, in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire, per l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026 e quarto weekend Sprint della stagione. Per la F1 si tratta di un tracciato leggendario: qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale. La pista inglese è lunga 5,891 chilometri, ha 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra) ed è considerata una delle più tecniche e spettacolari del calendario.

Silverstone è un circuito ad alta velocità, con lunghe sequenze di curve da pieno carico aerodinamico e cambi di direzione rapidissimi. Il tratto più iconico è quello formato da Maggotts, Becketts e Chapel, una serie che mette alla prova stabilità della monoposto, fiducia del pilota e gestione degli pneumatici.

Molto diverso, invece, il discorso per i freni. Secondo i tecnici Brembo, Silverstone rientra tra i circuiti meno impegnativi dell'intero Mondiale per l'impianto frenante, con un indice di difficoltà pari a 1 su 5. I freni vengono utilizzati soltanto 3 volte al giro, per poco più di 6 secondi e mezzo complessivi. La staccata più severa è quella di curva 16, dove le monoposto passano da 268 km/h a 116 km/h in 2,45 secondi, percorrendo 125 metri: ai piloti è richiesto un carico di 86 kg sul pedale del freno, con una decelerazione di 3,1g e una potenza frenante di 1.081 kW.

Il weekend sarà particolarmente delicato anche per il formato Sprint: le squadre avranno a disposizione una sola sessione di prove libere prima di entrare subito in regime competitivo con la Sprint Qualifying. Questo renderà fondamentale trovare rapidamente la giusta finestra di assetto, soprattutto su una pista in cui la gestione delle gomme, il meteo variabile e la stabilità nei curvoni veloci possono fare la differenza.

Sul piano dei riferimenti cronometrici, il record ufficiale sul giro in gara a Silverstone appartiene ancora a Max Verstappen, che nel GP di Gran Bretagna 2020 fermò il cronometro sull'1:27.097 con la Red Bull. Il miglior giro assoluto del tracciato nell'attuale configurazione, invece, è l'1:24.303 con cui Lewis Hamilton conquistò la pole position nel 2020 al volante della Mercedes: un tempo che resta il riferimento sul giro secco del circuito britannico.