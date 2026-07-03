F1 GP Silverstone, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La Formula 1 torna in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint del GP Gran Bretagna a Silverstone: le FP1 al via alle 13:30, dalle 17:30 le qualifiche sprint per la pole della gara di domani. Ferrari in pista con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, è sfida alle Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Diretta TV e streaming su Sky, e in chiaro in diretta su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Le caratteristiche del circuito di Silverstone
Oggi i piloti scenderanno in pista sullo storico circuito di Silverstone, in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire, per l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026 e quarto weekend Sprint della stagione. Per la F1 si tratta di un tracciato leggendario: qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale. La pista inglese è lunga 5,891 chilometri, ha 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra) ed è considerata una delle più tecniche e spettacolari del calendario.
Silverstone è un circuito ad alta velocità, con lunghe sequenze di curve da pieno carico aerodinamico e cambi di direzione rapidissimi. Il tratto più iconico è quello formato da Maggotts, Becketts e Chapel, una serie che mette alla prova stabilità della monoposto, fiducia del pilota e gestione degli pneumatici.
Molto diverso, invece, il discorso per i freni. Secondo i tecnici Brembo, Silverstone rientra tra i circuiti meno impegnativi dell'intero Mondiale per l'impianto frenante, con un indice di difficoltà pari a 1 su 5. I freni vengono utilizzati soltanto 3 volte al giro, per poco più di 6 secondi e mezzo complessivi. La staccata più severa è quella di curva 16, dove le monoposto passano da 268 km/h a 116 km/h in 2,45 secondi, percorrendo 125 metri: ai piloti è richiesto un carico di 86 kg sul pedale del freno, con una decelerazione di 3,1g e una potenza frenante di 1.081 kW.
Il weekend sarà particolarmente delicato anche per il formato Sprint: le squadre avranno a disposizione una sola sessione di prove libere prima di entrare subito in regime competitivo con la Sprint Qualifying. Questo renderà fondamentale trovare rapidamente la giusta finestra di assetto, soprattutto su una pista in cui la gestione delle gomme, il meteo variabile e la stabilità nei curvoni veloci possono fare la differenza.
Sul piano dei riferimenti cronometrici, il record ufficiale sul giro in gara a Silverstone appartiene ancora a Max Verstappen, che nel GP di Gran Bretagna 2020 fermò il cronometro sull'1:27.097 con la Red Bull. Il miglior giro assoluto del tracciato nell'attuale configurazione, invece, è l'1:24.303 con cui Lewis Hamilton conquistò la pole position nel 2020 al volante della Mercedes: un tempo che resta il riferimento sul giro secco del circuito britannico.
F1 oggi, dove vedere in TV le prove libere e le qualifiche sprint del GP Gran Bretagna
Si parte subito forte a Silverstone dove oggi andranno in scena le prove libere e le qualifiche sprint del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026. La giornata inizierà alle ore 13:30 con la prima e unica sessione di prove libere del weekend e proseguirà alle 17:30 con le qualifiche shootout che andranno a determinare le griglia di partenza della gara sprint di domani.
Tutto sarà trasmesso in diretta TV su Sky: FP1 e qualifiche sprint andranno in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canali 201 e 207 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, accompagnati dagli interventi di Vicky Piria e Davide Camicioli, e dal paddock di Mara Sangiorgio.
Analogamente, se in possesso di uno di questi abbonamenti, sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW. Le qualifiche sprint del GP della Gran Bretagna di oggi saranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in live streaming gratis sul sito di TV8.
Formula 1, orari TV8 e Sky del GP Gran Bretagna di prove libere e qualifiche sprint
Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP della Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, nono round del Mondiale di Formula 1 2026. Programma rivoluzionato già dal venerdì con una sola sessione di prove libere nel primissimo pomeriggio italiano e le qualifiche per la Sprint Race alle ore 17:30. Le qualifiche di oggi andranno a delineare la griglia di partenza della mini-gara di domani.
Le uniche prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna iniziano oggi alle ore 13:30. Si parte quindi con le FP1, per poi passare direttamente alle qualifiche shootout nel tardo pomeriggio italiano con inizio alle ore 17:30. Nel round di Silverstone infatti per la quarta volta nella stagione va di scena il format della Sprint Race che prevede le sue qualifiche al venerdì.
Le prove libere e le qualifiche sprint del GP della Gran Bretagna della Formula 1 in programma oggi si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky, SkyGo e NOW a partire rispettivamente dalle 13:30 e dalle 17:30. Solo per le qualifiche sprint di scena a Silverstone è prevista la messa in onda in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e in streaming gratis sul sito tv8.it).