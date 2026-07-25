Formula 1, oggi le qualifiche del GP Ungheria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

Formula 1 oggi in pista per le qualifiche del GP d'Ungheria 2026 all'Hungaroring di Budapest: alle 12:30 la terza e ultima sessione di prove libere, alle 16:00 la lotta per la pole position tra le Ferrari di Leclerc e Hamilton e le Mercedes di Kimi Antonelli e Russell. Diretta TV e streaming su Sky, qualifiche in chiaro su TV8 in differita dalle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
Kimi Antonelli a corrente alternata nelle FP2: male sul giro secco, velocissimo nel long run
Il tredicesimo posto nelle FP2 non restituisce completamente il venerdì di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale, rimasto ai box nelle FP1 per lasciare la Mercedes a Frederik Vesti, ha faticato a trovare subito il ritmo e non è mai riuscito a completare un tentativo davvero pulito con le gomme Soft.
Il quadro è cambiato radicalmente nella parte conclusiva della sessione. Con maggiore carburante a bordo, il 19enne bolognese ha messo insieme una sequenza di giri molto veloce e costante, realizzando una delle migliori simulazioni di passo gara del gruppo. Le FP3 serviranno soprattutto a permettergli di recuperare sul giro secco e preparare una qualifica nella quale partirà con meno riferimenti rispetto ai principali rivali.
Le condizioni meteo per le qualifiche di oggi
FP3 e qualifiche del GP d'Ungheria dovrebbero disputarsi sull'asciutto. Le previsioni per Budapest indicano una giornata tra il soleggiato e il parzialmente nuvoloso, con una temperatura massima intorno ai 28 gradi.
Le temperature dell'asfalto potrebbero essere sensibilmente più elevate e incidere sulla gestione delle gomme, soprattutto nelle qualifiche, quando i piloti dovranno trovare la corretta finestra di utilizzo delle mescole più morbide.
Gli orari delle prove libere 3 del GP d'Ungheria
Le FP3 del GP d'Ungheria cominceranno oggi alle ore 12:30 e termineranno alle 13:30. La terza sessione di prove libere rappresenta l'ultima occasione per lavorare sull’assetto delle monoposto prima delle qualifiche, in programma alle 16:00.
Le FP3 saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la trasmissione gratuita in chiaro su TV8.
Il programma del GP Ungheria di Formula 1: domani la gara
Dopo le FP3 e le qualifiche di oggi, il programma del GP d'Ungheria 2026 si concluderà domani con la gara. Il Gran Premio dell'Hungaroring scatterà domenica alle ore 15:00 e si disputerà sulla distanza di 70 giri.
La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà invece visibile in differita alle 18:00, con il collegamento del pre-gara a partire dalle 16:30.
Ferrari favorita per la pole dopo il dominio del venerdì
La Ferrari si presenta alle qualifiche del GP d'Ungheria di oggi come la principale candidata alla pole position. La SF-26 è apparsa subito ben bilanciata all'Hungaroring, veloce in percorrenza e particolarmente efficace in trazione: Leclerc ha comandato le FP1, Hamilton le FP2, completando una doppietta con quasi mezzo secondo di vantaggio su Norris.
Le indicazioni positive non sono arrivate soltanto dal giro secco. Anche nelle simulazioni con maggiore carico di carburante, le due Ferrari hanno mostrato un ritmo competitivo e regolare. La pista più gommata e le temperature delle FP3 diranno se la Rossa riuscirà a conservare il vantaggio anche nel momento decisivo del sabato e riuscire, per la prima volta in stagione, a strappare la pole alla Mercedes.
Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale F1
Kimi Antonelli arriva al GP d'Ungheria in testa alla classifica piloti del Mondiale di Formula 1 2026 con 204 punti. Il pilota italiano della Mercedes precede Lewis Hamilton, secondo a quota 159, e George Russell, terzo con 154 punti. Charles Leclerc occupa la quarta posizione davanti a Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.
La classifica piloti:
- Kimi Antonelli (Mercedes) 204 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) 159
- George Russell (Mercedes) 154
- Charles Leclerc (Ferrari) 126
- Lando Norris (McLaren) 103
- Oscar Piastri (McLaren) 92
- Max Verstappen (Red Bull) 91
- Isack Hadjar (Red Bull) 60
- Pierre Gasly (Alpine) 42
- Liam Lawson (Racing Bulls) 39
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 22
- Franco Colapinto (Alpine) 19
- Oliver Bearman (Haas) 18
- Gabriel Bortoleto (Audi) 10
- Carlos Sainz (Williams) 6
- Alexander Albon (Williams) 5
- Esteban Ocon (Haas) 3
- Fernando Alonso (Aston Martin) 1
- Nico Hulkenberg (Audi) 0
- Valtteri Bottas (Cadillac) 0
- Sergio Perez (Cadillac) 0
- Lance Stroll (Aston Martin) 0
La Mercedes guida invece la classifica costruttori con 358 punti, 73 in più della Ferrari, seconda a quota 285. McLaren è terza davanti alla Red Bull.
La classifica costruttori:
- Mercedes 358 punti
- Ferrari 285
- McLaren 195
- Red Bull 151
- Alpine 61
- Racing Bulls 61
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 10
- Aston Martin 1
- Cadillac 0
Le caratteriste del circuito dell'Hungaroring di Budapest per il gran premio di oggi
Il circuito dell'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri ed è composto da 14 curve. Il Gran Premio si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. Il tracciato ungherese presenta un solo vero rettilineo ed è caratterizzato da una successione quasi continua di curve e cambi di direzione, tanto da essere spesso paragonato a una pista di kart.
I sorpassi sono complicati e per questo qualifiche e posizione in pista assumono un'importanza particolare. Le monoposto vengono generalmente configurate con un livello di carico aerodinamico simile a quello utilizzato a Montecarlo.
Secondo i tecnici Brembo, l'Hungaroring ha un indice di difficoltà per i freni di 4 su 5. I piloti frenano in otto curve per un totale di 16,7 secondi al giro, pari al 22% del tempo complessivo. Il punto più impegnativo è curva 1, dove le monoposto passano da 332 a 99 km/h in 3,58 secondi e 172 metri, con una decelerazione di 4 g e un carico di 119 kg sul pedale.
Lunghezza: 4,381 km
Numero di giri: 70
Distanza di gara: 306,630 km
Curve: 14
Record assoluto sul giro: 1:13.447, Lewis Hamilton nel 2020
Record sul giro in gara: 1:16.627, Lewis Hamilton nel 2020
I risultati delle prove libere di ieri: Ferrari davanti, Antonelli impressiona sul passo gara
La Ferrari ha chiuso al comando entrambe le sessioni di prove libere del venerdì del GP d'Ungheria. Charles Leclerc è stato il più veloce nelle FP1, mentre Lewis Hamilton ha guidato la doppietta della Rossa nelle FP2 con il tempo di 1:18.729, precedendo il compagno di squadra di 148 millesimi. Terzo Lando Norris davanti a Max Verstappen e George Russell.
Giornata a corrente alternata per Kimi Antonelli, soltanto tredicesimo dopo aver saltato le FP1 e senza essere riuscito a completare un giro pulito con le gomme Soft nella simulazione di qualifica. Nel finale, però, il pilota italiano ha realizzato una simulazione di passo gara impressionante per velocità e continuità, mostrando quanto la Mercedes possa essere competitiva sulla distanza.
Dove vedere la F1 oggi: alle 16:00 le qualifiche
Le qualifiche del GP d'Ungheria di Formula 1 cominceranno oggi alle ore 16:00. La sessione che stabilirà la griglia di partenza della gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go e NOW.
Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, le qualifiche non saranno visibili in diretta: la differita comincerà alle 18:30, con il collegamento dallo studio previsto dalle 18:00. Stessi orari per vederle in streaming gratis sul sito di TV8.
Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Ungheria: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi la Formula 1 torna in pista all'Hungaroring per le FP3 e le qualifiche del GP d'Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La terza sessione di prove libere comincerà alle ore 12:30, mentre la lotta per la pole position scatterà alle 16:00.
FP3 e qualifiche saranno trasmesse in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su TV8 e tv8.it, ma in differita a partire dalle 18:30, dopo il collegamento con il pre-qualifiche delle 18:00.