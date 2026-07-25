Formula 1, oggi le qualifiche del GP Ungheria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

La mappa del circuito dell'Hungaroring di Budapest su cui oggi si disputano le qualifiche del GP d'Ungheria della Formula 1 2026

Il circuito dell'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri ed è composto da 14 curve. Il Gran Premio si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. Il tracciato ungherese presenta un solo vero rettilineo ed è caratterizzato da una successione quasi continua di curve e cambi di direzione, tanto da essere spesso paragonato a una pista di kart.

I sorpassi sono complicati e per questo qualifiche e posizione in pista assumono un'importanza particolare. Le monoposto vengono generalmente configurate con un livello di carico aerodinamico simile a quello utilizzato a Montecarlo.

Secondo i tecnici Brembo, l'Hungaroring ha un indice di difficoltà per i freni di 4 su 5. I piloti frenano in otto curve per un totale di 16,7 secondi al giro, pari al 22% del tempo complessivo. Il punto più impegnativo è curva 1, dove le monoposto passano da 332 a 99 km/h in 3,58 secondi e 172 metri, con una decelerazione di 4 g e un carico di 119 kg sul pedale.

Lunghezza: 4,381 km

Numero di giri: 70

Distanza di gara: 306,630 km

Curve: 14

Record assoluto sul giro: 1:13.447, Lewis Hamilton nel 2020

Record sul giro in gara: 1:16.627, Lewis Hamilton nel 2020