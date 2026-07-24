F1 GP Ungheria, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La mappa del circuito dell'Hungaroring di Budapest su cui oggi vanno in scena le prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2026

Il circuito dell'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri e la gara del GP d'Ungheria si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. Il tracciato, composto da 14 curve, è caratterizzato da una successione quasi continua di cambi di direzione e da un solo vero rettilineo, quello del traguardo. Per la sua tortuosità viene spesso paragonato a una pista di kart e richiede configurazioni ad alto carico aerodinamico simili a quelle utilizzate a Monte Carlo.

Secondo i tecnici Brembo, l'Hungaroring è un circuito altamente impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà di 4 su 5. I piloti utilizzano i freni in otto curve per complessivi 16,7 secondi al giro, pari al 22% del tempo di gara. La frenata più dura è quella di curva 1: le monoposto passano da 332 a 99 km/h in 3,58 secondi e 172 metri, con una decelerazione di 4 g e un carico di 119 kg sul pedale.

Lunghezza circuito: 4,381 km

Numero di giri: 70

Distanza di gara: 306,630 km

Curve: 14

Record sul giro in gara: 1:16.627, Lewis Hamilton nel 2020