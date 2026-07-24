F1 GP Ungheria, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Ungheria: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari in pista con Charles Leclerc e con Lewis Hamilton, Kimi Antonelli da leader del Mondiale all'Hungaroring. Diretta TV e streaming su Sky, non prevista la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Le caratteristiche del circuito dell'Hungaroring per il GP d'Ungheria
Il circuito dell'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri e la gara del GP d'Ungheria si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. Il tracciato, composto da 14 curve, è caratterizzato da una successione quasi continua di cambi di direzione e da un solo vero rettilineo, quello del traguardo. Per la sua tortuosità viene spesso paragonato a una pista di kart e richiede configurazioni ad alto carico aerodinamico simili a quelle utilizzate a Monte Carlo.
Secondo i tecnici Brembo, l'Hungaroring è un circuito altamente impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà di 4 su 5. I piloti utilizzano i freni in otto curve per complessivi 16,7 secondi al giro, pari al 22% del tempo di gara. La frenata più dura è quella di curva 1: le monoposto passano da 332 a 99 km/h in 3,58 secondi e 172 metri, con una decelerazione di 4 g e un carico di 119 kg sul pedale.
Lunghezza circuito: 4,381 km
Numero di giri: 70
Distanza di gara: 306,630 km
Curve: 14
Record sul giro in gara: 1:16.627, Lewis Hamilton nel 2020
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 a Budapest
Le prove libere del GP d'Ungheria di Formula 1 saranno trasmesse oggi in diretta TV esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Le FP1 inizieranno alle 13:30, mentre la seconda sessione di libere scatterà alle 17:00. Non sarà possibile vedere FP1 e FP2 gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Ungheria, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi la Formula 1 torna in pista all'Hungaroring per le prove libere del GP d'Ungheria, undicesimo round del Mondiale 2026. Le FP1 cominceranno alle ore 13:30, mentre le FP2 sono in programma alle 17:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista invece la diretta in chiaro su TV8.