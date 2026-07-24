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F1 GP Ungheria, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La diretta delle prove libere del GP Ungheria della Formula 1 2026 all’Hungaroring di Budapest: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati.

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Hungaroring - Mogyorod
Hungary GP
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Lunghezza circuito

4,381 KM

numero giri

70

Distanza totale

306,630 KM
24 Luglio 2026 , 7:00
A cura di Michele Mazzeo
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Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Ungheria: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari in pista con Charles Leclerc e con Lewis Hamilton, Kimi Antonelli da leader del Mondiale all'Hungaroring. Diretta TV e streaming su Sky, non prevista la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

07:30

Le caratteristiche del circuito dell'Hungaroring per il GP d'Ungheria

La mappa del circuito dell'Hungaroring di Budapest su cui oggi vanno in scena le prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2026
La mappa del circuito dell'Hungaroring di Budapest su cui oggi vanno in scena le prove libere del GP d'Ungheria della Formula 1 2026

Il circuito dell'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri e la gara del GP d'Ungheria si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. Il tracciato, composto da 14 curve, è caratterizzato da una successione quasi continua di cambi di direzione e da un solo vero rettilineo, quello del traguardo. Per la sua tortuosità viene spesso paragonato a una pista di kart e richiede configurazioni ad alto carico aerodinamico simili a quelle utilizzate a Monte Carlo.

Secondo i tecnici Brembo, l'Hungaroring è un circuito altamente impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà di 4 su 5. I piloti utilizzano i freni in otto curve per complessivi 16,7 secondi al giro, pari al 22% del tempo di gara. La frenata più dura è quella di curva 1: le monoposto passano da 332 a 99 km/h in 3,58 secondi e 172 metri, con una decelerazione di 4 g e un carico di 119 kg sul pedale.

Lunghezza circuito: 4,381 km
Numero di giri: 70
Distanza di gara: 306,630 km
Curve: 14
Record sul giro in gara: 1:16.627, Lewis Hamilton nel 2020

A cura di Michele Mazzeo
07:15

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 a Budapest

Le prove libere del GP d'Ungheria di Formula 1 saranno trasmesse oggi in diretta TV esclusiva su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Le FP1 inizieranno alle 13:30, mentre la seconda sessione di libere scatterà alle 17:00. Non sarà possibile vedere FP1 e FP2 gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

A cura di Michele Mazzeo
07:00

Prove libere F1 GP Ungheria, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2

Oggi la Formula 1 torna in pista all'Hungaroring per le prove libere del GP d'Ungheria, undicesimo round del Mondiale 2026. Le FP1 cominceranno alle ore 13:30, mentre le FP2 sono in programma alle 17:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista invece la diretta in chiaro su TV8.

A cura di Michele Mazzeo
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