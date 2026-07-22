Calciomercato, news di oggi in diretta: Guardiola tratta con l’Italia, Juve su Kolo Muani e Pellegrino. Gasperini chiama Summerville: la Roma ci prova

L'Italia continua a sognare Pep Guardiola come nuovo CT. Il Presidente della FIGC Giovanni Malagò ha confermato la trattativa ufficialmente, dicendo anche che non ci sono problemi di natura economica. Guardiola sta riflettendo e a breve darà una risposta. La Juventus cerca un attaccante e punta Kolo Muani e Pellegrino, e ha nel mirino anche Kessié. L'Inter valuta il ‘Cuti' Romero, obiettivo del Barcellona, e tratta sempre Spence. La Roma ha perso Summerville, passerà all'Al Hilal, e adesso proverà a chiudere per Nusa o Moreira. Il Milan si tiene stretto Modric, mentre Zaniolo resta all'Udinese.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 22 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.