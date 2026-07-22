Calciomercato, news di oggi in diretta: Guardiola tratta con l’Italia, Juve su Kolo Muani e Pellegrino. Gasperini chiama Summerville: la Roma ci prova

L'Italia continua a sognare Pep Guardiola come nuovo CT. Il Presidente della FIGC Giovanni Malagò ha confermato la trattativa ufficialmente, dicendo anche che non ci sono problemi di natura economica. Guardiola sta riflettendo e a breve darà una risposta. La Juventus cerca un attaccante e punta Kolo Muani e Pellegrino, e ha nel mirino anche Kessié. L'Inter valuta il ‘Cuti' Romero, obiettivo del Barcellona, e tratta sempre Spence. La Roma ha perso Summerville, passerà all'Al Hilal, e adesso proverà a chiudere per Nusa o Moreira. Il Milan si tiene stretto Modric, mentre Zaniolo resta all'Udinese.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 22 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Chelsea scatenato: ufficiale Morgan Rogers, 138 milioni per il colpo dell'estate
Il Chelsea mette a segno uno dei trasferimenti più importanti dell'estate assicurandosi Morgan Rogers. Il club londinese ha annunciato ufficialmente l'acquisto dell'attaccante inglese dall'Aston Villa, investendo circa 138 milioni di euro per portarlo a Stamford Bridge.
Rogers ha firmato un contratto di lunga durata che lo legherà ai Blues fino al 2032, confermando la volontà della società di puntare su di lui come uno dei pilastri del progetto tecnico per le prossime stagioni. Dopo l'arrivo di Palestra, il Chelsea continua così una campagna acquisti ambiziosa con un altro investimento di primissimo livello.
Gasperini si muove per Summerville: contatto nella notte per convincerlo a scegliere la Roma
Gian Piero Gasperini non vuole perdere Crysencio Summerville e ha deciso di intervenire in prima persona. L'allenatore della Roma avrebbe contattato l'esterno offensivo nella notte per conoscere direttamente le sue intenzioni dopo l'inserimento dell'Al Hilal, pronto a offrire una proposta importante al giocatore.
La trattativa con il club giallorosso, però, non è ancora compromessa. Summerville non ha infatti preso una decisione definitiva sul proprio futuro e sta valutando le diverse opzioni sul tavolo. La chiamata di Gasperini rappresenta il tentativo della Roma di ribadire il ruolo centrale che l'olandese avrebbe nel nuovo progetto tecnico.
L'interesse saudita ha complicato lo scenario, ma i giallorossi restano in corsa e puntano anche sulla volontà dell'allenatore di coinvolgere direttamente il giocatore nelle proprie idee tattiche. La scelta finale spetterà ora a Summerville, chiamato a decidere tra la prospettiva europea della Roma e la ricca offerta arrivata dall'Al Hilal.
Openda dice 'sì' al Lione, ma la Juve frena: vuole darlo in Premier per una cessione vantaggiosa
Secondo quanto riportato dalla stampa francese, Lois Openda avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi al Lione, che da settimane segue con attenzione l'attaccante belga. L'intesa con il giocatore, quindi, non rappresenterebbe il principale ostacolo alla trattativa.
La vera difficoltà sarebbe invece rappresentata dalla Juventus, che non sembra intenzionata a favorire il passaggio in Ligue 1. Il club bianconero, infatti, preferirebbe cedere Openda a una società di Premier League, dove ritiene di poter ottenere un'offerta economicamente più vantaggiosa e massimizzare l'incasso dalla sua eventuale cessione.
Il futuro dell'attaccante resta dunque in bilico: il Lione continua a lavorare per convincere la Juventus, ma la destinazione inglese, almeno al momento, resta quella maggiormente gradita dalla dirigenza bianconera.
Romero e Spence obiettivi di mercato nell'Inter
L'Inter ha bisogno di un esterno e l'obiettivo per sostituire Dumfries nel mirino è finito Spence, autore di un grandissimo Mondiale con l'Inghilterra. Il Tottenham è disposto a cederlo davanti a una buona offerta, ma ha proposto nel pacchetto anche il ‘Cuti' Romero, l'Inter gradirrebbe l'argentino, che però ha uno stipendio notevole.
Juventus a caccia di un bomber e di Kessie: le offerte per Kolo Muani e Pellegrino
Spalletti ha fatto determinate richieste. Nel mirino per il centrocampo c'è Kessié, desideroso di ritornare in Italia, e soprattutto due attaccanti. A Kolo Muani potrebbe aggiungersi Pellegrino. Non è così facile chiudere entrambe le trattative. L'attaccante francese è un obiettivo storico, verrà riformulata un'offerta per il PSG. Mentre al Parma per Pellegrino potrebbero essere offerti soldi ed Ekhator.
Guardiola allenatore della Nazionale, Malagò conferma la trattativa
Parlando con Sky Sport, il numero uno del calcio italiano conferma la trattativa con Pep Guardiola. Malagò ha detto che l'ex allenatore del Manchester City non ha detto né sì né no, ma che ci sta pensando, ed è già un buon segno: "Ci sono aspetti finanziari e di budget, dire che c’è da stringere i denti è dire poco. Si sono fatte delle eccezioni. Eccezioni che, ad esempio, possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Non è detto che questa cosa vada in porto, ma credo sia stato comunque giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo".
Poi ha aggiunto "Non è assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti di altri soggetti, perché con loro il confronto è già partito. Si può optare anche per qualcuno appartenente a una scuola a livello generazionale più recente. Nel modo più assoluto il campo non è ristretto a Guardiola, Mancini e Pirlo: si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria".
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 22 luglio 2026
Tiene ancora banco tra le notizie di calciomercato la trattativa per portare Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale, che potrebbe avere un CT straordinario. Il presidente Malagò ha confermato la trattativa e le speranze di vedere l'uomo che ha cambiato il calcio ci sono, anche se non certezze assolute. Juventus sempre alla ricerca di un attaccante: lotta tra Kolo Muani e Pellegrino. Milan che conferma Modric, prolungherà il contratto. Napoli fermo in attesa delle cessioni, mentre l'Inter valuta Romero e continua a spingere per Spence del Tottenham.