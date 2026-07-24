Calciomercato, news in diretta: Guardiola CT dell’Italia, la trattativa va avanti. Dibu Martinez non si sblocca e la Juve tratta Suzuki e Vicario, la Roma vuole Nusa

La trattativa per portare Guardiola sulla panchina dell'Italia va avanti: entro domenica la risposta. Oltre alla suggestione Pep, la corsa per la panchina azzurra vede protagonisti Andrea Pirlo e Roberto Mancini ma anche la pista Antonio Conte non è da abbandonare.
La Juventus non riesce a sbloccare la trattativa per Dibu Martinez: Carnevali chiede informazioni per Suzuki e Vicario. Milan, accordo con il Troyes per il difensore centrale Sankhoun Diawara. Modric ancora in rossonero fino al 2027: fatta per i rinnovi di Camarda e Comotto. La Roma valuta per l'attacco Nusa e Schjelderup. La Fiorentina lavora per il prestito di Mastantuono dal Real Madrid.
Le ultime notizie di calciomercato di oggi, venerdì 24 luglio 2026, con acquisti, cessioni e e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Mercato Fiorentina, si lavora con il Real Madrid per il prestito di Mastantuono
La Fiorentina entra nella corsa per Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007 di proprietà del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo AS, i viola avrebbero avviato i contatti per valutare un possibile prestito, soluzione gradita anche al club spagnolo che non vuole perdere il controllo del giocatore e punta a favorirne la crescita.
Sul giovane esterno offensivo c'è però anche il Fulham, pronto a proporre la stessa formula. La Fiorentina potrebbe avere un vantaggio grazie al passaporto italiano di Mastantuono, che gli permetterebbe di non occupare uno slot da extracomunitario in Serie A.
Il Real Madrid, che ha investito oltre 60 milioni per acquistarlo, considera il prestito l'unica strada percorribile e valuta un'esperienza lontano da Madrid per permettergli di trovare maggiore spazio. Con la concorrenza presente sulla fascia destra, infatti, il futuro immediato dell'argentino potrebbe essere lontano dal Bernabéu.
Calciomercato Juventus, si raffredda la pista Dibu Martínez: Suzuki e Vicario le alternative
La trattativa tra la Juventus e l'Aston Villa per Emiliano "Dibu" Martínez si fa sempre più complicata. Il principale ostacolo resta quello economico: il club inglese non è disposto a ridurre le proprie richieste e continua a ritenere insufficiente l'offerta bianconera, ferma intorno ai 6-7 milioni di euro.
Di fronte alle difficoltà dell'operazione, la dirigenza juventina sta valutando profili alternativi. Nelle ultime ore ci sono stati contatti per Zion Suzuki, portiere del Parma che piace per qualità e prospettive. Resta inoltre in corsa anche Guglielmo Vicario, il cui nome continua a essere monitorato come possibile soluzione per la porta bianconera.
Guardiola CT dell'Italia: la trattativa va avanti, si attende la risposta
Dopo la conferma di Malagò e la conferenza stampa di Maldini e Leonardo dopo l'assemblea della Lega Serie A, va avanti la trattativa per portare Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia. Si attende una risposta da parte dell'ex allenatore del Manchester City: se il tecnico catalano dovesse rifiutare, la prima alternativa sembra Andrea Pirlo.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 24 luglio 2026
La possibilità di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana resta concreta. I contatti proseguono e una risposta definitiva è attesa entro domenica. Oltre al tecnico catalano, tra i candidati per la guida dell'Italia restano Andrea Pirlo e Roberto Mancini, mentre non è stata del tutto accantonata neppure l'ipotesi Antonio Conte.
In casa Juventus continua lo stallo per Emiliano "Dibu" Martínez. Nel frattempo il club bianconero sta valutando piste alternative e avrebbe chiesto informazioni per Zion Suzuki e Guglielmo Vicario. Sul fronte uscite, Loïs Openda è vicino all'addio: l'attaccante belga avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento al Lione. L'operazione dovrebbe essere definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus contribuirebbe in modo significativo al pagamento dell'ingaggio.
Il Milan ha raggiunto un'intesa con il Troyes per l'acquisto del difensore centrale Sankhoun Diawara, francese classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.
La Roma continua a cercare rinforzi offensivi e sta valutando i profili di Antonio Nusa e Andreas Schjelderup per ampliare le soluzioni a disposizione del reparto avanzato.
Il Sassuolo insiste per Van der Brempt e ha già presentato al Como una prima offerta da 6 milioni di euro. Il club lariano, però, ritiene la proposta insufficiente e punta a incassare una cifra più alta. Un eventuale rilancio degli emiliani potrebbe comunque sbloccare la trattativa.
Infine il Bologna è vicino a mettere a segno un colpo in prospettiva. I rossoblù sono infatti a un passo dall'acquisto di Mikel Amondarain, centrocampista argentino classe 2005 dell'Estudiantes. L'accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di circa 10 milioni di euro, cifra che avrebbe convinto il club sudamericano a dare il via libera all'operazione.