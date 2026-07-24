Calciomercato, news in diretta: Guardiola CT dell’Italia, la trattativa va avanti. Dibu Martinez non si sblocca e la Juve tratta Suzuki e Vicario, la Roma vuole Nusa

La possibilità di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana resta concreta. I contatti proseguono e una risposta definitiva è attesa entro domenica. Oltre al tecnico catalano, tra i candidati per la guida dell'Italia restano Andrea Pirlo e Roberto Mancini, mentre non è stata del tutto accantonata neppure l'ipotesi Antonio Conte.

In casa Juventus continua lo stallo per Emiliano "Dibu" Martínez. Nel frattempo il club bianconero sta valutando piste alternative e avrebbe chiesto informazioni per Zion Suzuki e Guglielmo Vicario. Sul fronte uscite, Loïs Openda è vicino all'addio: l'attaccante belga avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento al Lione. L'operazione dovrebbe essere definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus contribuirebbe in modo significativo al pagamento dell'ingaggio.

Il Milan ha raggiunto un'intesa con il Troyes per l'acquisto del difensore centrale Sankhoun Diawara, francese classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.

La Roma continua a cercare rinforzi offensivi e sta valutando i profili di Antonio Nusa e Andreas Schjelderup per ampliare le soluzioni a disposizione del reparto avanzato.

Il Sassuolo insiste per Van der Brempt e ha già presentato al Como una prima offerta da 6 milioni di euro. Il club lariano, però, ritiene la proposta insufficiente e punta a incassare una cifra più alta. Un eventuale rilancio degli emiliani potrebbe comunque sbloccare la trattativa.

Infine il Bologna è vicino a mettere a segno un colpo in prospettiva. I rossoblù sono infatti a un passo dall'acquisto di Mikel Amondarain, centrocampista argentino classe 2005 dell'Estudiantes. L'accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di circa 10 milioni di euro, cifra che avrebbe convinto il club sudamericano a dare il via libera all'operazione.