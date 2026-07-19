Kimi Antonelli supera l’esame di laurea a Spa, vince davanti a Leclerc e allunga nel Mondiale F1

Kimi Antonelli vince il GP Belgio e riallunga nel Mondiale Piloti. Il pilota Mercedes precede Leclerc, Verstappen ed Hamilton a Spa.

All'università della Formula 1, a Spa, a soli 19 anni trionfa Kimi Antonelli. Il pilota italiano dopo la pole conquista anche la vittoria del Gran Premio del Belgio. Antonelli precede un coriaceo Leclerc e Max Verstappen. Hamilton quarto dopo una gara complicata, penalizzato e ne rischia un'altra dopo il Gp. Piastri quinto.

Al via Antonelli tiene la posizione su Verstappen, che però dopo l'Eau Rouge lo supera, Kimi si riprende la posizione e pure Leclerc supera il campione della Red Bull, mentre Russell viene colpito da Hamilton finisce nella ghiaia e si ritira. Duro colpo per l'inglese. Mercedes nella ghiaia e Safety Car. Hamilton rischia l'investigazione.

Al termine del 4° giro si riparte, poco dopo Verstappen svernicia Leclerc e si prende la seconda posizione. Piastri si tiene dietro Hamilton, sorpasso e contro sorpasso, e va all'attacco di Leclerc, i due si toccano. Poco dopo Hamilton supera Piastri, ma poca gioia. Perché i commissari gli infliggono 5 secondi di penalità. Poco dopo sotto investigazione finisce pure Leclerc, mentre Antonelli tiene la leadership su Verstappen con i piloti Ferrari vicinissimi.

Leclerc viene assolto. Verstappen cerca l'undercut, Antonelli deve marcarlo. C'è una Virtual Safety Car che è un jolly mostruoso per Leclerc, ai box con Hamilton e Piastri. Leclerc così fa il pit e quando esce è davanti ad Antonelli, con un bel margine da recuperare. Hamilton sesto.

Kimi si mette a caccia di Leclerc, che gestisce con maestria la gara. Hamilton invece ha qualche problema è sesto. Le due McLaren battagliano con Verstappen. A 15 giri dal termine il vantaggio di Leclerc su Antonelli è di poco superiore ai due secondi. Kimi si riavvicina parecchio e al giro 33 sorpassa e passa. Antonelli si riprende ciò che aveva prima della Virtual. Mentre Hamilton si rifà sotto a Piastri.

Leclerc non molla Antonelli, lo pressa, prova marcarlo stretto, mentre Hamilton macina secondi su secondi, prende Piastri e lo scavalca, è quarto. La gara finisce così: Antonelli vince davanti a Leclerc, Verstappen ed Hamilton.