Kimi Antonelli scappa nel Mondiale F1 ma archivia già il successo di Spa: “Ora penso all’Hungaroring”

Sesta vittoria in F1 e leadership del Mondiale di F1 saldissima per Kimi Antonelli, che a 19 anni ha già la mentalità del campione navigato.

Sesta vittoria in Formula 1 a 19 anni. Numeri pazzeschi quelli di Kimi Antonelli, che dopo aver vinto a Monte Carlo ritrova il successo e lo fa a Spa, in un altro circuito storico, uno di quelli in cui tutti i piloti vogliono vincere. Il successo del GP Belgio dà ad Antonelli anche la possibilità di allungare nel Mondiale Piloti. Russell si è ritirato dopo poche curve, alle sue spalle c'è Hamilton, quarto a Spa e lontano di ben 45 punti!

Kimi leader del Mondiale F1: "Bellissimo tornare a vincere"

Per ora le gare in programma in calendario sono 22, perché Bahrain e Arabia Saudita sono state cancellate. Ancora non si sa almeno una rientrerà in calendario. Nel dubbio, si è a metà e Kimi è saldamente al comando. Un successo pesante che Kimi a Jacques Villeneuve ha raccontato così: "È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta, abbiamo perso la prima posizione per la Virtual Safety Car, ma siamo riusciti a recuperarla. Leclerc era veloce. Ho sempre avuto il giusto slancio, ma per vari motivi non ho portato a casa risultati nelle ultime gare. Ora abbiamo recuperato punti, dobbiamo continuare ad ottenere risultati".

Antonelli sul gradino più alto del podio con Leclerc e Verstappen.

Kimi pensa già all'Hungaroring: "La Ferrari andrà forte"

Poi il retro podio e dopo la premiazione è arrivata l'intervista con Sky Sport Formula 1 e a Mara Sangiorgio, Antonelli ha parlato della gara senza esaltarsi più di tanto, soprattutto senza parlare della classifica Piloti: "Diciamo che è stata una gara dura, perché il passo dei primi era simile e non è stato facile, poi con la Virtual Charles è passato davanti ed era molto veloce oggi. Inoltre qui era difficile andare via, perché la scia era potente. Questa è stata una bella vittoria, ma adesso concentrato già su Budapest".

Si corre nel prossimo weekend, poi il summer break. Antonelli pensa già alla prossima tappa, storica gara estiva, in Ungheria dove la Ferrari pare favorita: "All'Hungaroring la Ferrari andrà molto forte, noi torneremo con la configurazione delle gare precedenti, perché loro vanno forte, sarà importante massimizzare ogni singola sessione".

La Ferrari rappresenta da sempre l'Italia in Formula 1, ma ora c'è anche un pilota italiano fenomenale: Kimi Antonelli, che in questo periodo (così come Sinner) sopperisce a suon di vittorie alla mancanza dell'Italia ai Mondiali di calcio. Non bada tanto a questo il 2006 della Mercedes che però si dice fiero di rappresentare l'Italia: "Per me è bello ricevere così tanto supporto ed è un bel privilegio rappresentare l'Italia, cerco di riportare il Tricolore sul gradino più alto".