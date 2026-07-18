Kimi Antonelli svela come ha cambiato la sua Mercedes per fare la pole a Spa: “Nel Q1 ero perso”

Kimi Antonelli racconta la trasformazione della Mercedes tra Q1 e Q2 nelle qualifiche del GP del Belgio: il vento aveva reso instabile la W17, poi gli interventi su ala anteriore, differenziale e frenata gli hanno restituito il controllo della monoposto.

Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del GP del Belgio, ma soltanto pochi minuti prima temeva che la sua qualifica sul circuito di Spa-Francorchamps potesse prendere una direzione completamente diversa. Nel Q1 infatti il pilota italiano aveva chiuso ottavo, lontano dalle sensazioni avute nelle FP3 e con una Mercedes diventata improvvisamente più difficile da interpretare.

"Nel Q1 mi sentivo un po' perso", ha raccontato nella conferenza stampa della FIA. A metterlo in difficoltà era stato soprattutto il cambiamento delle condizioni: "Il vento era aumentato leggermente e il bilanciamento era diventato più al limite". La W17 reagiva diversamente rispetto alla mattinata e Antonelli non riusciva a guidarla con la stessa precisione, tanto da ammettere a Sky Sport: "Dopo il Q1 ho pensato che fossi nei guai".

Tra il primo e il secondo segmento, però, il pilota e gli ingegneri Mercedes hanno corretto la vettura sfruttando le regolazioni consentite durante la qualifica. Non si sono limitati a un solo intervento: il 19enne bolognese ha lavorato sui settaggi di frenata e del differenziale, mentre i meccanici hanno modificato leggermente l'incidenza dell'ala anteriore.

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Antonelli cambia ala, differenziale e frenata: la svolta prima del Q2

In conferenza FIA, alla domanda su cosa fosse stato cambiato sulla monoposto, il leader del Mondiale ha indicato la modifica esterna più evidente: "L'ala anteriore. Abbiamo cambiato leggermente il flap, tutto qui". Nell'intervista rilasciata a Sky ha però spiegato che il lavoro aveva coinvolto anche altre regolazioni, necessarie per adattare il comportamento della Mercedes al vento e recuperare fiducia nelle fasi di frenata e inserimento.

Il risultato è stato immediato. Dall'1:46.304 del Q1 il pilota italiano è sceso all'1:45.142, prendendosi il miglior tempo del Q2. Una parte del guadagno è arrivata anche dall'esecuzione: "Il giro è stato molto più pulito. Nel Q1 ero un po' dappertutto", ha riconosciuto.

Nel Q3 la trasformazione si è completata. Dopo un primo tentativo già competitivo, l'emiliano ha trovato ulteriore velocità soprattutto nel settore centrale: "Ho provato a portare un po' più di velocità in ogni curva e la macchina ha tenuto". Il cronometro si è fermato sull'1:44.361, con 317 millesimi di vantaggio su Max Verstappen.

"Ci siamo dovuti guadagnare questa pole", ha sottolineato a Sky. Ed è proprio questo il dettaglio che rende significativa la prestazione: non soltanto la superiorità finale della Mercedes, ma la capacità di Kimi Antonelli e della squadra di leggere il problema, intervenire in pochi minuti e trasformare un Q1 confuso in un dominio netto.