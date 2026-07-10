Kimi Antonelli in foto con i meccanici della Ferrari a Goodwood, la Mercedes risponde con uno sfottò

Al Festival di Goodwood Kimi Antonelli si è fermato per una foto con alcuni meccanici della Ferrari presenti all’evento. Il video è stato poi pubblicato dalla Mercedes, che ha accompagnato la scena con una battuta diventata subito virale sui social.

Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato la presenza di Kimi Antonelli al Festival di Goodwood, uno dei più divertenti è arrivato lontano dalla pista. Durante la giornata il pilota della Mercedes si è infatti fermato per scattare una foto con alcuni meccanici della Ferrari presenti all'evento inglese. Una scena assolutamente spontanea che non è passata inosservata e che è stata subito rilanciata dagli account social del team di Brackley.

Nel video ufficiale si vede Antonelli raggiungere il gruppo di tecnici del Cavallino, concedersi uno scatto ricordo e salutare tutti con il sorriso. E al di là dell'ilarità dei commentatori britannici ("Chiamate Toto Wolff!"), fin qui nulla di particolare. La Mercedes ha però approfittato della foto per rifilare uno sfottò ai rivali di Maranello. A rendere il contenuto virale è stata infatti la didascalia scelta dalla scuderia tedesca, che ha deciso di giocare sull'episodio con una battuta: "È sempre bello incontrare dei tifosi".

Un modo ironico per suggerire, naturalmente senza alcuna pretesa di essere preso sul serio, che i meccanici Ferrari fossero "fan" del giovane talento italiano. Un post che ha immediatamente scatenato le reazioni degli appassionati di Formula 1, dando vita a centinaia di commenti tra battute, meme e riferimenti al futuro del pilota bolognese.

Tra chi ha sorriso per l'ironia della Mercedes e chi ha colto l'occasione per fantasticare su un possibile futuro in rosso, il siparietto è diventato rapidamente uno dei contenuti più condivisi della giornata di Goodwood. Non sono mancati i tifosi che hanno ricordato come Kimi Antonelli sia oggi il principale volto italiano della Formula 1 e come, inevitabilmente, il suo nome venga spesso accostato alla Ferrari quando si parla di prospettive a lungo termine.

Al di là delle inevitabili suggestioni dei social, la scena è rimasta quella di un momento di assoluta cordialità tra professionisti che lavorano nello stesso paddock. Mercedes, però, ha colto al volo l'occasione per trasformare una semplice foto ricordo in un contenuto capace di coinvolgere migliaia di appassionati, confermando come anche fuori dalla pista la rivalità con la Ferrari possa regalare siparietti divertenti e diventare materiale perfetto per alimentare il dialogo con i tifosi.