Quando si gioca la finale di Wimbledon 2026, data e orario dell’incontro: si vedrà in TV gratis

La finale del torneo di Wimbledon 2026 si giocherà domenica 12 luglio e si potrà seguire anche in chiaro.

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Oggi si giocano le semifinali del torneo di Wimbledon. Naturalmente sarà protagonista Jannik Sinner, campione in carica, che affronterà Novak Djokovic, sette volte vincitore dei Championships. Sarà una partita di altissimo livello, è attesissima e si potrà seguire anche in chiaro. L'altra semifinale la giocheranno Zverev e Fery. I vincenti giocheranno la partita più importante della stagione domenica 12 luglio, il giorno della finale di Wimbledon. L‘incontro si potrà seguire su Sky e in chiaro su TV8, dopo la scelta dell'emittente satellitare di rendere disponibili a tutti semifinale e finale.

Data e orario della finale di Wimbledon

Il giorno più atteso per gli appassionati di tennis, quello della finale di Wimbledon, è quello di domenica 12 luglio. La sacralità regna a Wimbledon dove tutto ha una cadenza rituale. I due tennisti, quelli che si contenderanno il titolo, scenderanno in campo alle 15 ora italiana. L'orario non slitterà, perché in caso di pioggia il tetto si chiude.

Dove vedere in TV la finale di Wimbledon: ci sarà la diretta in chiaro

La finale Wimbledon 2026 si potrà seguire in diretta TV su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Telecronaca della coppia tennistica per eccellenza formata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming gratis con tv8.it e per abbonati di NOW e Sky, questi potranno utilizzare Sky Go.

Chi giocherà la finale del torneo di Wimbledon

La finale del torneo di Wimbledon la disputeranno, va da sé, i vincenti delle due semifinali: Zverev-Fery e Sinner-Djokovic. Jannik è il campione in carica, Novak ha vinto 7 volte tra il 2011 e il 2022. Per chi vincerà sarà un ritorno piacevolissimo in finale. Mentre sarebbe la prima finale a Wimbledon per Zverev (che ha giocato una finale agli Australian Open e agli US Open e due al Roland Garros) o la prima finale assoluto nel circuito maggiore per il britannico Fery.

Sinner a caccia della seconda finale a Wimbledon

Un anno fa ha vinto per la prima volta Wimbledon, battendo in una splendida finale Alcaraz. Jannik due anni fa si fermò ai quarti, Medvedev lo batté al quinto in una partita in cui mostrò notevoli difficoltà fisica, un match sfortunato. Nelle due annate precedenti invece Sinner fu battuto sempre da Djokovic, in semifinale nel 2023 e nei quarti del 2022.