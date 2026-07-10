Sinner-Djokovic oggi a Wimbledon, a che ora e dove vederla in chiaro in TV: Jannik sfida i suoi fantasmi

Sinner-Djokovic, sfida infinita a Wimbledon: quando si gioca, dove vederla in chiaro e tutti i precedenti. Jannik vuole vendicare la dolora sconfitta degli Australian Open.

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Sinner-Djokovic atto numero 12, il terzo a Londra. A Wimbledon il tennista italiano numero uno del mondo e campione in carica va a caccia della seconda finale di fila contro il sempreverde serbo che ai Champhionships ha trionfato sette volte in carriera. Un confronto eccezionale tra due giocatori che ormai si conoscono benissimo e che si sono sfidati per l'ultima volta agli Australian Open dove è stato Nole ad imporsi al quinto set. A Wimbledon poi i due hanno condiviso un allenamento proprio alla vigilia del torneo. Sinner che è avanti 6-5 nei precedenti, spera di bissare il successo ottenuto nella semifinale della scorsa edizione per andare poi a giocarsi il titolo contro uno tra Zverev e Fery.

Il tennista azzurro parte con i favori del pronostico anche per un aspetto anagrafico, ma mai fidarsi di Djokovic che ha un'esperienza tale da renderlo sempre un ostacolo durissimo. I fantasmi di Melbourne aleggiano ancora nell'aria e per questo, il match di Wimbledon può rappresentare uno spartiacque definitivo per Jannik Appuntamento oggi sul Campo Centrale non prima delle 17:30, dopo la fine della prima semifinale tra Zverev e Fery. Una semifinale che ha il peso di una finale nel tempio del tennis.

Sinner-Djokovic, l'orario della semifinale di Wimbledon

Un po' a sorpresa rispetto alle aspettative la semifinale tra Sinner e Djokovic non sarà la prima in programma oggi a Wimbledon. Infatti gli organizzatori hanno deciso di far disputare prima il confronto tra Zverev e Fery, che scenderanno in campo alle 14:30 e poi quella "nobile" tra Jannik e Novak. Indicativamente l'orario del match tra il tennista italiano e quello serbo dovrebbe essere tra le 17:30 e le 18. Difficile stabilirlo con certezza, visto che dipenderà dalla lunghezza del primo confronto che deciderà il finalista e dunque l'avversario finale di uno tra Djokovic e Sinner. Una scelta che ha destato stupore visto che di solito la prima semifinale è quella della parte alta del tabellone, tra i giocatori che hanno giocato martedì.

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Dove vedere in TV in chiaro la partita tra Sinner e Djokovic

La partita tra Sinner e Djokovic sarà disponibile per tutti. Sky che detiene i diritti TV in esclusiva del torneo, trasmetterà il match in chiaro su TV8 e dunque non ci sarà bisogno di abbonamenti. Per quanto riguarda invece gli abbonati all'emittente satellitare, appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. Streaming gratuito sul sito di TV8 oltre che su Sky GO e NOW. Telecronaca affidata a Elena Pero e Paolo Bertolucci, coppia rodatissima di Sky.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Quella tra Sinner e Djokovic è ormai una delle grandi classiche del tennis moderno. Il tennista italiano e quello serbo si affrontano in carriera per la dodicesima volta. Sono passati ormai cinque anni dalla prima sfida che risale al 2021 a Monte-Carlo. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora con il bilancio ufficiale che dice 6 vittorie per Sinner e 5 per Djokovic. L’azzurro dopo aver incassato tre sconfitte iniziali di fila, tra le quali anche due a Wimbledon nei quarti e in semifinale tra 2022 e 2023, ha preso le misure all’avversario. Sono arrivati così ben sei trionfi, interrotti solo da una affermazione del serbo nel 2023 alle Finals. Nella scorsa annata Jannik s’impose proprio in semifinale su Djokovic a Wimbledon, andando poi a prendersi il titolo contro Alcaraz. L’ultimo faccia a faccia evoca ricordi negativi, agli Australian Open 2026 con il successo inaspettato di Djokovic in cinque set.

Sinner non vede l'ora di sfidare ancora Djokovic

Jannik Sinner si è espresso come al solito in maniera impeccabile sull'ennesimo confronto con Novak Djokovic. Stima infinita da parte del numero uno al mondo, nei confronti di un giocatore al quale è stato spesso paragonato soprattutto per l'incisività in risposta: "Sento che ogni partita è diversa, sai, anche quando ho avuto quella piccola striscia positiva contro di lui. Ho sempre sentito che ogni partita ha davvero la sua storia e specialmente quando giochi su una superficie come questa, se hai una brutta giornata al servizio o non senti benissimo la palla, diventa difficilissimo. In ogni caso sono felice di essere di nuovo in semifinale, sono felice di lottare su ogni palla e poi vedremo. Più di così non posso fare. Lui ha vinto questo torneo così tante volte e sa esattamente come affrontarlo. Non vedo l'ora".

Djokovic sente di potersela giocare contro chiunque

Djokovic è apparso molto stanco dopo la partita contro Auger-Aliassime. Nonostante tutto il campione serbo ha una grande consapevolezza nei propri mezzi ed è convinto delle sue potenzialità anche a 39 anni. Il fatto di poter vincere contro tennisti più giovani è una grande soddisfazione per lui che già in Australia ha fatto vedere di cosa è ancora capace: "In Australia ho avuto una lunghissima semifinale contro Sinner, ma qui questi erano i quarti e ora devo affrontare Sinner in semifinale. Quindi c'è differenza, ed c'è differenza anche nella superficie. Ovviamente quello in Australia era il primo grande torneo dell'anno per me, ci arrivavo più fresco dopo diversi mesi di pausa e preparazione. Quindi è un po' diverso adesso, ma ciò nonostante è un'altra grande cavalcata storica per me in uno Slam. Cerco ancora di dimostrare a me stesso e agli altri che sono in grado di competere con i migliori giocatori del mondo e di batterli sui palcoscenici più importanti. È quello che ho fatto in Australia ed è quello che ho fatto qui. Spero quindi di poterlo fare per altre due partite qui a Londra".

I consigli preziosi del passato di Djokovic a Sinner

Sinner e Djokovic si conoscono da tantissimi anni, sin da quando Nome frequentava l’accademia di Riccardo Piatti e anche lui sembrava incuriosito da quel promettente ragazzino. Il campione di Sesto non ha mai nascosto l’influenza positiva del serbo, prodigo di consigli per aiutarlo nella crescita. Famoso il racconto di coach Cahill delle dritte di Djokovic a Jannik dopo un confronto a Wimbledon: "Sì, colpisce benissimo la palla, ma non c’è variazione. Pochi cambi di traiettoria, nessuna altezza sopra la rete, non viene a rete, non cerca di portarmi dentro il campo. So che risponde bene, ma non è aggressivo sulla risposta. Non attacca il mio servizio". Parole che sono state fatte proprie da Sinner migliorato in tutto. Oggi è davvero un altro giocatore e Djokovic lo sa bene.

Sinner e Djokovic si salutano in Australia

Il percorso a Wimbledon di Djokovic e Sinner, l'avversario in finale

Jannik Sinner in questa edizione di Wimbledon ha perso due set solo nella prima partita poi non ha concesso nemmeno un parziale agli avversari. Sono arrivati successi contro Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff. Non dominante, ma sempre sul pezzo al momento giusto per qualificarsi alla semifinale. Novak Djokovic finora ha concesso un set a tutti gli avversari tranne Tsitsipas. Poi i quarti di finale-battaglia contro Auger-Aliassime vinti al quinto set ad infondergli buone sensazioni e ottimismo. Chi vince incrocerà la racchetta con Zverev, reduce dal trionfo di Parigi e il sorprendente Fery giustiziere di Cobolli.

L'albo d'oro di Wimbledon: Djokovic a caccia della storia, Sinner per la doppietta

Djokovic con sette trionfi a Wimbledon, va a caccia del record man di tutti i tempi Roger Federer a quota 8. Jannik Sinner dal canto suo vuole scrivere il suo nome nuovamente nell’albo d’oro dopo il successo della scorsa annata. Per lui sarebbe un’eccezionale doppietta.