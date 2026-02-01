Djokovic cita anche Sinner dopo la finale persa contro Alcaraz: “Non pensavo di essere qui”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic conosce bene il peso della vittoria e quello della sconfitta e lo ha dimostrato anche dopo la finale degli Australian Open persa contro Carlos Alcaraz. Il campione serbo nel suo discorso al momento della premiazione sulla Rod Laver Arena ha tenuto un discorso emozionato ed emozionante, in cui non sono mancate le battute sia sul suo cammino, sulla presenza sugli spalti del suo grande rivale Rafa Nadal. Applausi e sorrisi per il sempreverde tennista serbo che ha citato anche Sinner: " Sinceramente, ho sempre creduto in me stesso. Ed è qualcosa di fondamentale quando giochi a questo livello".

I complimenti di Novak Djokovic a Carlos Alcaraz

Impossibile non partire dall'omaggio al vincitore, con una parola che ha fotografato al meglio il suo eccezionale risultato ovvero la vittoria del Gran Slam Career alla sua giovane età: "Prima di tutto, ovviamente, congratulazioni Carlos. Torneo fantastico… Al tuo allenatore, alla tua famiglia e alla tua squadra… quello che hai fatto… la parola migliore per descriverlo è storico, leggendario… quindi congratulazioni. Ti auguro la migliore fortuna per il resto della tua carriera. Sei così giovane". Poi ecco il sorriso: "Hai un sacco di tempo, come me… Sono sicuro che ci rivedremo molte volte nei prossimi 10 anni".

Djokovic e il messaggio a Rafa Nadal dopo la finale degli Australian Open

Dopo i ringraziamenti al team, per aver visto "il meglio e il peggio" di lui, Djokovic si è rivolto a Rafa Nadal con il quale ha condiviso tantissime battaglie in campo: "Vorrei parlare con il leggendario Rafa che è sugli spalti. È molto strano vederti lì e non qui . Voglio solo dire che è un onore condividere il campo con te e averti qui a guardare la finale… è la prima volta per me. Ovviamente è una sensazione un po' strana, ma grazie per essere presente. Troppe leggende spagnole. Stasera sembrava di essere 2 contro 1. Non è stato giusto, ma va bene".

Nella conclusione del suo intervento Novak Djokovic, battute a parte ("Avevamo preparato un discorso per la vittoria e uno per la sconfitta… lasciatemi ricordare cosa dovevo dire… No, scherzo"), non ha nascosto lo stupore per l'essersi ritrovato a giocare la finale degli Australian Open. Non si aspettava di poter lottare in questo modo contro i primi due tennisti del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "Mi avete regalato qualcosa che non avevo mai vissuto in Australia: tanto affetto in queste ultime due partite, incoraggiamento, positività. Ho cercato di ricambiarvi con il mio tennis nel corso degli anni. Credo sia il ventunesimo o ventiduesimo anno che vengo qui in Australia. Sinceramente, ho sempre creduto in me stesso. Ed è qualcosa di fondamentale quando giochi a questo livello contro avversari come Carlos e Jannik. Devo essere molto sincero: non pensavo di essere qui oggi, ancora una volta, a una cerimonia di chiusura di uno Slam".