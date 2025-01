video suggerito

Sinner assente al Quirinale da Mattarella fa rumore: "Ricordate cosa abbiamo visto in TV 7 giorni fa" L'assenza di Jannik Sinner alla celebrazione dell'Italia del tennis al Quirinale dal presidente Mattarella fa discutere. La frecciata di Malagò: "Se uno ha impedimenti…". Il numero uno della Federtennis Binaghi ricorda cosa è successo una settimana fa a Melbourne.

A cura di Alessio Morra

La celebrazione del tennis italiano al Quirinale è stata davvero bella. Mattarella ha speso parole meravigliose, parole da scolpire nella pietra in primis per i valori dello sport, poi ha pronunciato parole d'elogio per i tennisti azzurri che stanno facendo incetta di successi. Berrettini ha fatto un piccolo show. Sorrisi e complimenti a raffica, ma l'ombra di Sinner ha aleggiato su tutti. La sua assenza ha acceso discussioni, il presidente federale ha spento ogni polemica, ricordando quanto accaduto durante la partita con Rune negli ottavi degli Australian Open.

Sinner assente, non ha incontrato Mattarella al Quirinale

Un anno fa quando Sinner vinse gli Australian Open al ritorno in Italia incontrò la Premier Giorgia Meloni e successivamente, con tutta la squadra di Coppa Davis, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale regalò anche una racchetta. Stavolta, dopo Melbourne, non c'è stato alcun incontro istituzionale. Sinner ha fatto sapere con circa ventiquattro ore d'anticipo che non si sarebbe presentato al Quirinale. E ovviamente la sua decisione ha creato polemiche.

Mattarella ha ringraziato tutta la squadra di Davis, ma ha dimenticato Sinner. Una lieve dimenticanza, nessun intento polemico. Il Presidente ha fatto i nomi dei tennisti presenti al Quirinale. Perché Jannik è stato poi citato quando si è trattato di celebrare l'avvio di questo 2025, iniziato con il terzo titolo Slam dell'altoatesino.

Malagò: "Spiace per l'assenza di Sinner, se uno ha degli impedimenti"

Mattarella ha esaltato il tennis italiano e ha elogiato Sinner. Di Jannik ne hanno parlato anche il presidente del Coni e il numero 1 della FITP. Malagò, all'uscita dal Quirinale dopo la celebrazione del meraviglioso 2024 dell'Italia, ha detto: "L'assenza di Sinner? Spiace, se uno ha degli impedimenti, non aggiungo altro. Dispiace sempre, l'atmosfera è stata comunque bella, non aggiungo altro".

Binaghi ricorda cosa è accaduto durante Sinner-Rune

Binaghi ha mostrato il suo rammarico per il forfait di Jannik, ha dichiarato che il presidente Mattarella ha capito la situazione e non ha vissuto la rinuncia come uno sgarbo. Ma soprattutto tra le righe ha fatto capire perché Sinner abbia deciso di riposare. Il numero uno della FITP si è riferito, con garbo, a quanto accaduto durante la partita con Rune, quando Jannik venne colpito da tremolio, un tremore incontrollabile che ha fatto il giro del mondo.

Queste le sue parole: "Sono estremamente dispiaciuto per quello che è successo. Naturalmente non ci dobbiamo dimenticare di quello che abbiamo visto in televisione sette giorni fa, dieci giorni fa. E quindi la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione. Ciononostante in un'occasione come questa, pur capendo tutto questo, ci avrebbe fatto immensamente piacere, naturalmente, poter festeggiare con lui che è il numero uno. Nessuno sgarbo, ci mancherebbe, abbiamo un presidente di tale livello che ha capito benissimo quali sono i problemi di Sinner".