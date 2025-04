Inter-Roma: Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski, Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Inter-Roma si giocherà domenica 27 aprile. Il tempo delle polemiche è ampiamente alle spalle. Si pensa solo a giocare la partita, che è importantissima per entrambe le squadre. Buone notizie per Inzaghi che recupera Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Assente, ancora, Marcus Thuram che proverà a recuperare per la semifinale di andata di Champions League con il Barcellona.

Dumfries e Zielinski a disposizione di Inzaghi per Inter-Roma

Inzaghi nel momento clou della stagione ha bisogno di tutta la rosa a disposizione. Il tecnico campione d'Italia per la partita con la Roma (in programma domenica 27 aprile, alle ore 15) avrà a disposizione anche Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Il calciatore olandese è mancato non poco ai nerazzurri in queste ultime settimane, mentre il polacco è fuori da oltre un mese e mezzo. Sia Dumfries che Zielinski comunque dovrebbero partire dalla panchina.

Thuram non recupera: Arnautovic in attacco titolare con Lautaro

Non ce la fa invece Marcus Thuram. L'attaccante francese è ancora indisponibile e salterà pure la partita con la Roma. Inzaghi schiera dal primo minuto Arnautovic, preferito sia a Correa che a Taremi, entrambi in difficoltà nel derby di Coppa Italia con il Milan. Mancheranno gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan. In difesa dovrebbe essere promosso Bisseck, mentre a metà campo tocca a Frattesi. Anche Ranieri giocherà con il 3-5-2. Dovybk preferito a Shomurodov. Panchina per Pellegrini, obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Dovbyk. All. Ranieri