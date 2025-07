Sinner divertito: “Ho scommesso con Cahill prima della finale con Alcaraz. Lui ha perso, ora decido io”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è raggiante dopo la finale di Wimbledon vinta contro Carlos Alcaraz. Non potrebbe essere altrimenti per il tennista italiano, numero uno al mondo, che ha deciso anche di uscire allo scoperto riguardo a una scommessa fatta con Darren Cahill proprio prima del match. L’oggetto della scommessa? Il futuro del coach australiano, che ora è nelle mani di Jannik.

Sinner e la scommessa sul futuro di Cahill dopo la finale di Wimbledon

Da uno Slam all’altro. In occasione dei primi match degli Australian Open 2025, Sinner si era reso protagonista di una gaffe, annunciando pubblicamente la volontà di Cahill di lasciare a fine stagione per godersi finalmente la famiglia. Una comunicazione che avrebbe dovuto rimanere privata e che invece fu rivelata spontaneamente dal tennista. A Wimbledon, l’argomento è tornato d’attualità, con novità importanti.

Il vincitore del torneo ha accolto con un sorriso la domanda su Cahill e sulla sua scelta per la prossima stagione. Dopo un po’ di melina (“Dipende se si vuole dire la verità o no?”), l’azzurro ha rivelato: “Avevamo una scommessa prima della finale: gli ho detto ‘se dovessi vincere domani, posso scegliere io a fine anno se puoi restare o meno’. E ora la scelta è mia".

Una bella responsabilità per Sinner, che ha spiegato il motivo per cui tiene così tanto a Darren Cahill: “Ho sempre cercato una persona onesta, qualcuno che mi dia tanto, non solo in campo, ma anche nella vita, su come affrontarla. Nei momenti di successo così come in quelli di delusione. E credo che lui sia davvero bravissimo in questo".

Sinner e la decisione su Cahill al termine della stagione

E ora la palla passa a Jannik, che dovrà fare delle valutazioni insieme al diretto interessato: “Se deciderò di continuare con lui, probabilmente non viaggerà più così tanto: è normale, e dovremo capire come gestire la situazione. Ho sempre detto, anche in Australia, che mi piacerebbe averlo con me, perché le cose stanno andando bene. Adesso vedremo. La stagione è ancora lunga, ci sono tanti tornei, lo rivedrò ancora molte volte, quindi non si sa mai. Ho vinto la scommessa… e ora vediamo". Tempo al tempo.