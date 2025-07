Sinner è leggenda, trionfo storico in rimonta su Alcaraz a Wimbledon! Primo italiano a riuscirci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si consacra come un campione eccezionale nel tempio sacro del tennis di Wimbledon. Lì dove i vincitori smettono quasi di essere semplici atleti e diventano leggende dello sport. Quell'Alcaraz che al Roland Garros aveva vinto di misura, regalandogli un grande dispiacere, è battuto in un'altra finale memorabile (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), con decisione, autorità, mentalità e con il suo tennis. Perché lo sport, come la vita, offre sempre un’altra occasione. E allora, dopo Parigi, ecco la gioia di Londra per Jannik Sinner, che scrive sull’erba dell’All England Club il suo nome nella storia: primo italiano a trionfare a Wimbledon in singolare.

I fantasmi del Roland Garros nel primo set tra Sinner e Alcaraz

E pensare che le cose erano iniziate non benissimo. Già, perché il primo set aveva fatto riapparire i fantasmi del Philippe Chatrier, con Jannik che, dopo aver vanificato il break iniziale e con un servizio ballerino, ha ceduto a un Alcaraz arrembante e capace di chiudere con un colpo mostruoso. Una mazzata capace di mettere k.o. chiunque, ma non colui che si è definito come un “ragazzo di montagna che conosce una sola parola: lavorare”..

Sinner inizia a minare le certezze di Alcaraz e vince il secondo e il terzo set

Nel secondo set è iniziato così il capillare processo di demolizione delle certezze di Carlitos. Subito il break e poi un rendimento cresciuto al servizio, tenendo fede alle ultime parole di Cahill negli spogliatoi: “Potenza, forza e velocità”. La consueta pressione da fondo è andata in parallelo con la fiducia acquisita, e così si è arrivati al decimo game, giocato in maniera sontuosa. Questa volta è stato lui a chiudere con un punto stratosferico, per dare una bella spallata al suo avversario.

Ad accusare il colpo è stato Alcaraz che, al contrario di quanto accaduto a Parigi, non ha potuto sfruttare i rimbalzi più alti per giocare anche sulle rotazioni, pagando dazio alla spinta e alla profondità di Sinner. Il copione del terzo set, più equilibrato, ha seguito quello precedente per arrivare poi al quarto e continuare a spegnere lentamente gli ardori di Carlitos sotto lo sguardo del Re di Spagna.

Sinner entra nella storia a Wimbledon

Questa volta non ci sono state sorprese, e l'ultimo set è filato liscio per un Sinner che ha preso il pallino del gioco, gestendo tutto nel migliore dei modi. E alla fine è arrivato il meritato trionfo. Un trionfo che cancella le amarezze, le critiche, e le delusioni del post Parigi e ripaga di tutti i sacrifici questo ragazzo, che ci rende ancora orgogliosi di essere italiani.