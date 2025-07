Sinner-Alcaraz, la diretta della finale di Wimbledon 1-1: Jannik vuole scrivere la storia

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra esatti novanta minuti si troveranno sul Campo Centrale del torneo di Wimbledon per giocare la finale del torneo più importante al mondo. La finale attesissima in Italia, dalle ore 17, si potrà seguire su Sky, potranno farlo gli abbonati, ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Diretta Streaming possibile con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati, e in chiaro su tv8.it.