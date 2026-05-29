LIVE Giro d’Italia, la 19ª tappa Feltre-Allegre in diretta dalle ore 12:30, oltre 5 mila metri di dislivello in 151 chilometri senza respiro

Un dislivello di 5.000 metri e ben sei GPM. C'è il Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenza media all’8,2% e punte al 14%. Poi il GPM del Coi, seconda categoria di 5,8 km al 9,7% e punte del 19%. La salita di Forcella Staulanza è un seconda categoria di 6,3 km con pendenza media del 6,7% e punte del 10%. Il momento culminante arriva con il Passo Giau, la Cima Coppi, con i suoi 2233 metri, misura 9,9 chilometri con pendenza media al 9,3% e punte al 14%. Infine il Passo Falzarego, seconda categoria di dieci chilometri con pendenza massima del 10%. Poi il traguardo di Piani di Pezzé, seconda categoria di cinque chilometri con una massima al 15%.