LIVE Giro d’Italia, la 19ª tappa Feltre-Allegre in diretta dalle ore 12:30, oltre 5 mila metri di dislivello in 151 chilometri senza respiro

La 19a tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, venerdì 29 maggio, si parte da Feltre alle ore 12.30. Orario di arrivo alle 17:15 circa. Il tappone alpino che apre le porte all'ultimo atto di questo Giro. Oggi la Feltre-Alleghe con la cima Coppi del Passo Giau, poi tante salite per un totale complessivo di oltre 5 mila metri di dislivello in soli 151 chilometri. Un antipasto di quanto accadrà domani quando si dovrà affrontare due volte l'erta di Piancavallo. Una frazione senza respiro dove potrà accadere di tutto in qualsiasi momento. Se da un lato la Visma controllerà la situazione e Vingegaard, Maglia Rosa, deciderà cosa fare durante la corsa, per il resto sarà un tutti contro tutti in classifica generale.
Le classifiche dalla Maglia azzurra, maglia ciclamino e maglia bianca
Le altre classifiche prima della tappa di oggi
- I punti: la maglia ciclamino
- Narváez Jhonatan (UAE Team Emirates – XRG) 157
- Magnier Paul (Soudal Quick-Step) 145
- Leknessund Andreas (Uno-X Mobility) 79
- Miglior scalatore
- Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 211
- Ciccone Giulio (Lidl – Trek) 133
- Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) 96
- Classifica giovani
- Eulálio Afonso (Bahrain – Victorious) 67:02:54
- Piganzoli Davide (Team Visma | Lease a Bike) 2:17
- Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) 4:23
La classifica generale, Vingegaard sempre in Maglia Rosa
La classifica generale dopo la tappa di ieri
- Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 70:44:04
- Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) 4:03
- Arensman Thymen (Netcompany INEOS) 4:27
- Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe) 5:00
- Eulálio Afonso (Bahrain – Victorious) 5:40
- Gee-West Derek (Lidl – Trek) 7:09
- Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) 7:14
- Piganzoli Davide (Team Visma | Lease a Bike) 7:57
- Caruso Damiano (Bahrain – Victorious) 8:34
- O’Connor Ben (Team Jayco AlUla) 9:20
Dove vedere la 19a tappa in tv e streaming
La Feltre-Alleghe si potrà vedere in modo integrale e in diretta senza costi aggiunti grazie ai servizi della Rai. Dalla prima mattina sui canali di Rai SportHD e poi nel pomeriggio fino a sera su Rai Due. Questo per la TV, per lo streaming la diretta sarà legata alla piattaforma online RaiPlay. Per gli abbonati, Eurosport 1 trasmette in modalità criptata e a pagamento così come sulla piattaforma di HBO
Il percorso: lunghezza e altimetrie, 5.000 metri di dislivello in 151km
Un dislivello di 5.000 metri e ben sei GPM. C'è il Passo Duran, prima categoria di 12,1 chilometri, con pendenza media all’8,2% e punte al 14%. Poi il GPM del Coi, seconda categoria di 5,8 km al 9,7% e punte del 19%. La salita di Forcella Staulanza è un seconda categoria di 6,3 km con pendenza media del 6,7% e punte del 10%. Il momento culminante arriva con il Passo Giau, la Cima Coppi, con i suoi 2233 metri, misura 9,9 chilometri con pendenza media al 9,3% e punte al 14%. Infine il Passo Falzarego, seconda categoria di dieci chilometri con pendenza massima del 10%. Poi il traguardo di Piani di Pezzé, seconda categoria di cinque chilometri con una massima al 15%.
19a tappa del Giro d'Italia: da Feltre ad Alleghe
Tutto pronto per la prima giornata alpina delle due che chiudono questo Giro d'Italia. Si scatta da Feltre, si attraversano le alpi bellunesi e si arriva ad Alleghe. Una tappa senza respiro, relativamente corta ma dal dislivello mostruoso dopo tre settimane di gara. Un antipasto per ciò che accadrà anche domani quando si scalerà per ben due volte Piancavallo. Oggi, gran protagonista di giornata, il Passo Giau, Cima Coppi 2026.