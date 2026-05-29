Quando finisce il Giro d’Italia 2026: l’ultima tappa col Grande Arrivo è a Roma

Domenica 31 maggio il Grande Arrivo del Giro d’Italia n.109 è atteso a Roma. Per il 4° anno consecutivo la Capitale ospita l’ultimo atto in una giornata tinta di rosa. Dopo la tappa, spazio alle premiazioni e al villaggio che ospiterà il pubblico fino a sera.

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Il Giro d'Italia 2026 è quasi giunto al suo naturale termine, dopo oltre tre settimane di gare e 21 tappe con il Grande Arrivo, che sarà di scena nella cornice della città di Roma il prossimo 31 maggio. La classica passerella finale con un arrivo che dovrebbe essere autorità dei velocisti reduci dalle fatiche alpine e che spalancherà le porte ad una giornata che proseguirà anche dopo, tra premiazioni finali e la chiusura del villaggio rosa.

Per il quarto anno consecutivo Roma ospita il Grande Arrivo, chiudendo il cerchio con la Grande Partenza che era scattata dalla Bulgaria. La Capitale che ospitar la tappa finale del Giro d'Italia, in programma il 31 maggio, era una grande novità, qualche edizione fa ma oggi è la normalità, grazie ad una organizzazione affidabile ed efficiente, vincendo la scommessa di portare la conclusione della Corsa Rosa lontano da Milano. Un Grande Arrivo che sta diventando una nuova tradizione, che si è trasformato da semplice evento sportivo, a festa popolare che coinvolge tutta la città.

La frazione conclusiva della 109ª edizione attraverserà il litorale fino a Ostia prima di rientrare nel centro cittadino per il circuito finale di 9,5 km tra ampi viali, rettilinei, curve tecniche e tratti iconici in sanpietrini. Il traguardo sarà fissato a via del Circo Massimo, dove dovrebbero arrivare intorno alle 18.45 se si terrà una media oraria di circa 44/45 km. A seguire si svolgeranno le premiazioni relative a tutte le classifiche ufficiali definitive della Corsa Rosa: la Maglia Rosa, quella Bianca, la Ciclamino e la Azzurra. Il tutto si svolgerà al Belvedere Romolo e Remo.

Una giornata in Capitale che proseguirà con il villaggio rosa che ospiterà fino a tarda sera, il pubblico appassionati e i tifosi. Grande attesa anche per il ritorno della Family Ride, l’evento gratuito dedicato a famiglie, bambini e appassionati che sempre domenica 31 maggio potranno pedalare insieme tra le strade del centro storico in attesa del Grande Arrivo.