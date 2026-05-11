Le classifiche del Giro d’Italia 2026 aggiornate: Silva in Maglia Rosa
Il Giro d'Italia 2026 è in pieno svolgimento e si concluderà solamente con l'ultima delle 21 tappe in programma, domenica 31 maggio. Come previsto, la Corsa Rosa regala emozioni di frazione in frazione e nuovi protagonisti nelle varie classifiche: dalla generale per la Maglia Rosa, a quella Ciclamino dedicata ai punti, all'Azzurra per gli scalatori e la Maglia Bianca per il miglior giovane.
Dopo l'ultima tappa a vestire la Maglia Rosa è sempre l'uruguagio dell'Astana XSD, Gullermo Thomas Silva che è il leader della classifica generale. A vestire la Maglia Azzurra degli scalatori è invece Diego Pablo Sevilla, della Polti VisitMalta mentre per la classifica a punti, in Maglia Ciclamino, troviamo il francese della Soudal Quick-Step Paul Maigner. In Maglia Bianca, come miglior attuale giovane c'è ancora Silva ma sarà indossata in gara da Jan Christen (UAE Team Emirates).
La classifica dell'arrivo della 3ª tappa
- Magnier Paul (Soudal Quick-Step) 4:09:42
- Milan Jonathan (Lidl – Trek) st
- Groenewegen Dylan (Unibet Rose Rockets) st
- Mihkels Madis (EF Education – EasyPost) st
- Malucelli Matteo (XDS Astana Team) st
- Blikra Erlend (Uno-X Mobility) st
- Ackermann Pascal (Team Jayco AlUla) st
- Ballerini Davide (XDS Astana Team) st
- Andresen Tobias Lund (Decathlon CMA CGM Team) st
- Zanoncello Enrico (Bardiani CSF 7 Saber) st
La classifica della Maglia Rosa dopo la 3ª tappa
- Silva Guillermo Thomas (XDS Astana Team) 13:10:05
- Stork Florian (Tudor Pro Cycling Team) +0:04
- Bernal Egan (Netcompany INEOS) st
- Arensman Thymen (Netcompany INEOS) +0:06
- Ciccone Giulio (Lidl – Trek) st
- Christen Jan (UAE Team Emirates – XRG) +0:10
- Tjøtta Martin (Uno-X Mobility) st
- Kulset Johannes (Uno-X Mobility) st
- Mas Enric (Movistar Team) st
- Van Eetvelt Lennert (Lotto Intermarché) st
La classifica della Maglia Azzurra degli scalatori
- Sevilla Diego Pablo (Team Polti VisitMalta) 42
- Tarozzi Manuele (Bardiani CSF 7 Saber) 12
- Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 9
- Maestri Mirco (Team Polti VisitMalta) 8
- Tonelli Alessandro (Team Polti VisitMalta) 6
La classifica della Maglia Bianca dei Giovani
- Silva Guillermo Thomas (XDS Astana Team) 13:10:05
- Christen Jan (UAE Team Emirates – XRG) +0:10
- Tjøtta Martin (Uno-X Mobility) st
- Kulset Johannes (Uno-X Mobility) st
- Van Eetvelt Lennert (Lotto Intermarché) st
La classifica Maglia Ciclamino a Punti
- Magnier Paul (Soudal Quick-Step) 105
- Milan Jonathan (Lidl – Trek) 64
- Andresen Tobias Lund (Decathlon CMA CGM Team) 42
- Mihkels Madis (EF Education – EasyPost) 32
- Sevilla Diego Pablo (Team Polti VisitMalta) 28