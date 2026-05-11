Le classifiche del Giro d’Italia 2026 aggiornate: Silva in Maglia Rosa

La classifica generale del Giro d’Italia 2026, Silva è in Maglia Rosa. Tutti gli aggiornamenti tappa dopo tappa anche delle altre classifiche: Maglia Azzurra, Ciclamino e Bianca.

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Il Giro d'Italia 2026 è in pieno svolgimento e si concluderà solamente con l'ultima delle 21 tappe in programma, domenica 31 maggio. Come previsto, la Corsa Rosa regala emozioni di frazione in frazione e nuovi protagonisti nelle varie classifiche: dalla generale per la Maglia Rosa, a quella Ciclamino dedicata ai punti, all'Azzurra per gli scalatori e la Maglia Bianca per il miglior giovane.

Dopo l'ultima tappa a vestire la Maglia Rosa è sempre l'uruguagio dell'Astana XSD, Gullermo Thomas Silva che è il leader della classifica generale. A vestire la Maglia Azzurra degli scalatori è invece Diego Pablo Sevilla, della Polti VisitMalta mentre per la classifica a punti, in Maglia Ciclamino, troviamo il francese della Soudal Quick-Step Paul Maigner. In Maglia Bianca, come miglior attuale giovane c'è ancora Silva ma sarà indossata in gara da Jan Christen (UAE Team Emirates).

La classifica dell'arrivo della 3ª tappa

Magnier Paul (Soudal Quick-Step) 4:09:42 Milan Jonathan (Lidl – Trek) st Groenewegen Dylan (Unibet Rose Rockets) st Mihkels Madis (EF Education – EasyPost) st Malucelli Matteo (XDS Astana Team) st Blikra Erlend (Uno-X Mobility) st Ackermann Pascal (Team Jayco AlUla) st Ballerini Davide (XDS Astana Team) st Andresen Tobias Lund (Decathlon CMA CGM Team) st Zanoncello Enrico (Bardiani CSF 7 Saber) st

La classifica della Maglia Rosa dopo la 3ª tappa

Silva Guillermo Thomas (XDS Astana Team) 13:10:05 Stork Florian (Tudor Pro Cycling Team) +0:04 Bernal Egan (Netcompany INEOS) st Arensman Thymen (Netcompany INEOS) +0:06 Ciccone Giulio (Lidl – Trek) st Christen Jan (UAE Team Emirates – XRG) +0:10 Tjøtta Martin (Uno-X Mobility) st Kulset Johannes (Uno-X Mobility) st Mas Enric (Movistar Team) st Van Eetvelt Lennert (Lotto Intermarché) st

La classifica della Maglia Azzurra degli scalatori

Sevilla Diego Pablo (Team Polti VisitMalta) 42 Tarozzi Manuele (Bardiani CSF 7 Saber) 12 Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 9 Maestri Mirco (Team Polti VisitMalta) 8 Tonelli Alessandro (Team Polti VisitMalta) 6

La classifica della Maglia Bianca dei Giovani

Silva Guillermo Thomas (XDS Astana Team) 13:10:05 Christen Jan (UAE Team Emirates – XRG) +0:10 Tjøtta Martin (Uno-X Mobility) st Kulset Johannes (Uno-X Mobility) st Van Eetvelt Lennert (Lotto Intermarché) st

La classifica Maglia Ciclamino a Punti