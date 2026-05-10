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Strepitosa vittoria in volata di Magnier nella 3ª tappa del Giro d’Italia: supera Milan di mezza ruota

È un successo meraviglioso quello di Magnier nella terza tappa del Giro d’Italia: Milan parte per la volata a 300 metri dal traguardo ma viene superato dal francese.
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A cura di Ada Cotugno
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Paul Magnier fa doppietta nella terza tappa del Giro d'Italia: il velocista della Soudal-Quick Step vince la tappa Plovdiv-Sofia in volata, beffando Jonathan Milan che era partito in volata ma è stato penalizzato da un fondo stradale irregolare che gli ha fatto perdere l'equilibrio e anche la posizione. La gioia è tutta del giovanissimo francese che si prende la seconda soddisfazione in pochi giorni dopo la vittoria di venerdì a Burgas nella tappa di apertura. Il ciclista italiano si accontenta della seconda posizione, terzo l'olandese Dylan Groenewegen.

La vittoria in volata di Magnier

A 22 si è preso la maglia ciclamino e anche due vittorie nelle prime tre tappe del Giro d'Italia. Magnier ha vissuto una giornata straordinaria all'arrivo a Sofia dopo 175 km quasi perfetti: il filane è stato la ciliegina sulla torta e gli ha permesso di arrivare primo davanti a Milan di mezza ruota, quel poco che basta per prendersi la doppietta nella terza tappa dopo la vittoria nella tappa inaugurale. A 300 metri dall'arrivo l'italiano ha cercato lo sprint per partire in volata ma è stato tratto in inganno dal fondo stradale in porfido che gli ha fatto rimbalzare un po' troppo la ruota posteriore.

Il francese ne ha approfittato per lanciarsi in avanti e arrivare per primo a traguardo, una questione di centimetri fondamentali per regalargli la vittoria della sua seconda tappa. Milan beffato si accontenta del secondo posto, ma il titolo di delusi della giornata va a Tonelli, Sevilla e Tarozzi che avevano cominciato la loro fuga ma sono stati ripresi praticamente al traguardo: erano scappati via per 174 km ma negli ultimi 500 metri sono stati ripresi, vanificando tutti gli sforzi fatti che passano in secondo piano davanti alla grande volata di Milan e Magnier.

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Silva ancora maglia rosa

Festeggia anche Silva che si presenterà in Italia indossando la maglia rosa: domani la carovana si sposterà nel nostro Paese e per il secondo giorno consecutivo l'uruguaiano  resta leader della classifica con 4" di vantaggio su Stork e Bernal che proveranno a insediarlo nelle prossime tappe alla ricerca del primo posto. È il modo migliore per festeggiare la maglia più ambita di tutte che proprio oggi compie 95 anni.

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