Milan-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Milan-Atalanta è la partita della 36ª giornata di Serie A che si gioca oggi, alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni, diretta tv e in streaming solo su DAZN.

Milan–Atalanta è la partita della 36ª giornata di Serie A in programma questa sera (ore 20:45). A San Siro va in scena una sorta di dentro o fuori per la Champions: da un lato la squadra di Allegri, che dopo il tracollo col Sassuolo rischia addirittura di scivolare fuori dalle prime quattro; dall'altro quella di Palladino che proverà a onorare la sfida e ad agganciare almeno uno dei posti disponibili per le coppe europee. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su DAZN.

Il Milan arriva alla sfida di questa sera in un momento particolarmente delicato. La sconfitta rovinosa (per lo spessore della prestazione) subita a Reggio Emilia ha confermato il trend negativo in campionato e, al tempo stesso, tolto certezze. E la classifica parla chiaro: 67 punti, +3 sulla Roma che è quinta, +5 sul Como che è sesto. A 3 giornate (compresa quella odierna) dalla conclusione tutto può succedere ma serve uno scatto d'orgoglio, un colpo di reni per blindare il podio Champions. Ecco perché battere la ‘dea' è di vitale importanza, così da scongiurare lo scenario tremendo dell'arrivo a pari punti, anche al netto di un bilancio favorevole negli scontri diretti rispetto alle concorrenti.

Quanto ai bergamaschi, anche un vittoria potrebbe non bastare per acciuffare almeno l'Europa League: se il Como batte il Verona e la Roma fa almeno un punto con il Parma, tecnicamente sarà impossibile (anche) ambire alla quinta piazza. Può sperare nella Conference? In teoria sì ma non è detto… dipende da cosa farà la Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter: se la vince va in Europa League, mentre accedere alla terza coppa sarà solo la sesta classificata e non ci sarà alcun effetto slittamento perché la squadra di Sarri non è in zona Europa.

Dove vedere Milan-Atalanta e a che ora in diretta TV e streaming

Mila-Atalanta è trasmessa in diretta tv, in streaming, in chiaro e in esclusiva su DAZN. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio possono vederla anche su DAZN 1 (canale 214 della piattaforma satellitare). Telecronaca del match condotta da Pierluigi Pardo, con Fabio Bazzani al suo fianco per il commento tecnico.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Allegri ha bisogno di cambiare dopo la scoppola col Sassuolo. Bartesaghi in campo, De Winter prende il posto di Tomori (squalificato). Chance per Gimenez al fianco di Pulisic. Raspadori e Krstovic in avanti tra le fila dell'Atalanta. Di seguito le formazioni:

Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic; Krstovic, Raspadori. All. Raffaele Palladino.