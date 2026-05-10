LIVE Moto GP Francia, Bagnaia in pole per la gara del GP Le Mans: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La mappa del circuito "Bugatti" di Le Mans dove oggi si corre la gara del GP di Francia della MotoGP 2026.

Il teatro della gara del GP di Francia della MotoGP 2026 in programma oggi è lo storico circuito "Bugatti" di Le Mans. Un tracciato di 4,2 chilometri, con 9 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 674 metri e che i piloti della classe regina del Motomondiale oggi dovranno percorrere per 27 giri.

Secondo i tecnici della Brembo, fornitrice degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Le Mans è altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di oltre 31 secondi al giro. Delle 10 frenate due sono considerate altamente impegnative per i freni, sei sono di media difficoltà mentre le restanti due sono scarsamente impegnative.

La staccata alla curva 8, la cosiddetta "Garage Vert", è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 263 km/h ed entrano in curva a 78 km/h dopo 4,9 secondi di decelerazione. Il record della pista di Le Mans in gara in MotoGP appartiene ad Enea Bastianini con il suo 1:31.107 fatto registrare durante la corsa del 2024 quando vestiva i colori della Ducati.