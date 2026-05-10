LIVE Moto GP Francia, Bagnaia in pole per la gara del GP Le Mans: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista per il GP di Francia 2026: gara in programma oggi alle ore 14 in diretta dal circuito di Le Mans. Pecco Bagnaia in pole davanti al compagno di squadra in Ducati Marc Marquez (che non sarà al via dopo l'infortunio rimediato nella violenta caduta nella Sprint di ieri vinta da Martin) e all'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 alle 17. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi a Le Mans
1ª FILA: 1. Bagnaia (Ducati), 2. Marc Marquez (Ducati)*, 3. Bezzecchi (Aprilia)
2ª FILA: 4. Di Giannantonio (Ducati), 5. Acosta (KTM), 6. Quartararo (Yamaha)
3ª FILA: 7. Mir (Honda), 8. Martin (Aprilia), 9. Ogura (Aprilia)
4ª FILA: 10. Alex Marquez (Ducati), 11. Zarco (Honda), 12. Rins (Yamaha)
5ª FILA: 13. Fernandez (Aprilia), 14. Morbidelli (Ducati), 15. Razgatlioglu (Yamaha)
6ª FILA: 16. Moreira (Honda), 17. Miller (Yamaha), 18. Bastianini (KTM)
7ª FILA: 19. Marini (Honda), 20. Aldeguer (Ducati), 21. Binder (KTM)
8ª FILA: 22. Folger (KTM)
*non sarà al via dopo la frattura al piede destro rimediata nella Sprint
Le caratteristiche del circuito di Le Mans per il GP Francia 2026
Il teatro della gara del GP di Francia della MotoGP 2026 in programma oggi è lo storico circuito "Bugatti" di Le Mans. Un tracciato di 4,2 chilometri, con 9 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 674 metri e che i piloti della classe regina del Motomondiale oggi dovranno percorrere per 27 giri.
Secondo i tecnici della Brembo, fornitrice degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Le Mans è altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di oltre 31 secondi al giro. Delle 10 frenate due sono considerate altamente impegnative per i freni, sei sono di media difficoltà mentre le restanti due sono scarsamente impegnative.
La staccata alla curva 8, la cosiddetta "Garage Vert", è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 263 km/h ed entrano in curva a 78 km/h dopo 4,9 secondi di decelerazione. Il record della pista di Le Mans in gara in MotoGP appartiene ad Enea Bastianini con il suo 1:31.107 fatto registrare durante la corsa del 2024 quando vestiva i colori della Ducati.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di Francia a Le Mans di oggi
1ª FILA: 1. Francesco Bagnaia (Ducati), 2. Marc Marquez (Ducati)*, 3. Marco Bezzecchi (Aprilia)
2ª FILA: 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), 5. Pedro Acosta (KTM), 6. Fabio Quartararo (Yamaha)
3ª FILA: 7. Joan Mir (Honda), 8. Jorge Martin (Aprilia), 9. Ai Ogura (Aprilia)
4ª FILA: 10. Alex Marquez (Ducati), 11. Johann Zarco (Honda), 12. Alex Rins (Yamaha)
5ª FILA: 13. Raul Fernandez (Aprilia), 14. Franco Morbidelli (Ducati), 15. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
6ª FILA: 16. Diogo Moreira (Honda), 17. Jack Miller (Yamaha), 18. Enea Bastianini (KTM)
7ª FILA: 19. Luca Marini (Honda), 20. Fermin Aldeguer (Ducati), 21. Brad Binder (KTM)
8ª FILA: 22. Jonas Folger (KTM)
*non partirà dopo la frattura al piede rimediata nella Sprint di ieri
Dove vedere la MotoGP in Francia oggi in chiaro in TV e streaming
La gara della classe regina del Motomondiale di oggi di scena a Le Mans con partenza fissata alle ore 14 sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La corsa del GP di Francia della MotoGP 2026 è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', anche su NOW.
Diversi invece gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP di Francia della MotoGP: la gara di oggi è trasmessa in differita rispetto alla diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17:00. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, oggi il GP Francia in diretta: orari TV8 e Sky
Oggi sul circuito di Le Mans va in scena la quinta gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP di Francia sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora italiana in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato transalpino, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del quinto gran premio stagionale. La differita in chiaro su TV8 della corsa della classe regina del Motomondiale di scena oggi a La Mans inizierà invece alle ore 17:00.