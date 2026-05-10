Parma-Roma in TV, dove vederla su Sky e DAZN in streaming: orario e formazioni

La Roma continua il suo inseguimento al quarto posto e sarà impegnata oggi, domenica 10 maggio 2026, alle ore 18 in casa del Parma per la terzultima giornata di Serie A. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Cuesta.

La Roma prosegue la sua rincorsa al quarto posto e nella 36a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà di scena a Parma: la squadra di Gasperini scenderà in campo oggi, domenica 10 maggio 2026, allo stadio Ennio Tardini contro i ragazzi di Cuesta alle ore 18 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dopo il successo conquistato allo stadio Olimpico contro la Fiorentina, la Roma vuole proseguire la propria corsa Champions anche nella trasferta emiliana. I giallorossi sono a -1 dalla Juventus e vogliono giocarsi tutte le loro chance per un posto nella prossima Champions League. Prima di concentrarsi sul derby contro la Lazio, dunque, la squadra giallorossa dovrà superare l’ostacolo rappresentato dagli uomini guidati da Carlos Cuesta, che hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale ma vogliono chiudere in bellezza e migliorare ancora la loro classifica.

Dove vedere Parma-Roma e a che ora in diretta TV e streaming

Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky con fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Tardini. Il match tra i ducali e i capitolini si potrà seguire anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Per DAZN la telecronaca sarà di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Parma-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini conferma il tridente formato da Soulé, Pisilli e Malen. Wesley ancora a sinistra e Celik a destra. Cuesta proverà a colpire la retroguardia giallorossa con il tandem offensivo formato da Strefezza e Pellegrino.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye, Delprato; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

ROMA (3-4-2-1):. Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.