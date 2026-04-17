Inter-Cagliari oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni

Inter-Cagliari è l’anticipo del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Chivu e Pisacane.

L'Inter ospita il Cagliari nell'anticipo del 33° turno della Serie A 2025-2026: fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

L’Inter arriva dal pesantissimo successo sul campo del Como: sotto di due gol, i nerazzurri hanno ribaltato la gara portando a casa tre punti fondamentali nella corsa Scudetto, trascinati dalle doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries. Proprio i due protagonisti potrebbero partire dalla panchina nel prossimo impegno, anche in vista della sfida di Coppa Italia, ancora contro il Como, che mette in palio l’accesso alla finale. Possibili rotazioni dunque, con spazio per alternative come Bonny e Luis Henrique.

Dall’altra parte il Cagliari si presenta a San Siro con il morale alto dopo un successo pesante contro la Cremonese, diretta rivale nella lotta salvezza. Il margine di sei punti sulla zona retrocessione consente alla squadra di affrontare la trasferta senza l’assillo del risultato a tutti i costi. Tra gli osservati speciali c’è Sebastiano Esposito, ex prodotto del vivaio nerazzurro e desideroso di mettersi in mostra. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Adopo al posto dell’infortunato Mazzitelli, mentre in difesa il punto di riferimento resta il colombiano Mina, sempre più determinante.

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta TV e in streaming: l'orario

Inter-Cagliari è una partita che si vedrà esclusivamente in diretta per gli abbonati DAZN e potranno seguirla sia su una classica Smart TV (collegata a internet) sia tramite device come smartphone o tablet (attraverso l'app dedicata) oppure su pc collegandosi direttamente sul sito dazn.it. Il match è in programma alle ore 20:45, quando l'arbitro Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido) fischierà l'inizio.

Inter-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Chivu sceglie Bonny e Pio Esposito in attacco con Frattesi al posto di Barella in mezzo al campo, affiancato da Calhanoglu e Zielinski. In difesa Carlos Augusto al posto di Bastoni. Pisacane dovrebbe puntare ancora col 4-2-3-1 con Borrelli riferimento offensivo supportato da Sebastiano Esposito, Deiola e Folorunsho.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Augusto; L. Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, P. Esposito. Allenatore: Chivu.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano; S. Esposito, Deiola, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Pisacane.