Il tabellone del Roland Garros 2026 ci regala un italiano in finale al 75%: quando si giocano i quarti

Arnaldi, Berrettini e Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026 confermano la crescita di un movimento sempre più protagonista a livello mondiale: il tabellone ci regala un italiano in finale al 75%.

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Il tennis italiano continua a riscrivere i propri record. Grazie al successo di Matteo Arnaldi su Frances Tiafoe, l'Italia porta per la prima volta nell'Era Open tre giocatori nel tabellone maschile ai quarti di finale di uno Slam confermando la straordinaria crescita del movimento azzurro.

A raggiungere questo storico traguardo sono stati Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Arnaldi, appunto, protagonisti di un torneo da incorniciare in terra di Francia.

Un risultato che assume ancora più valore considerando le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: la profondità e la qualità del tennis italiano emergono con forza, certificando un momento d'oro che va ben oltre i singoli campioni.

Roland Garros, l'Italia domina la parte alta del tabellone

Il Roland Garros 2026 ci regala un tennista italiano in finale al 75% con la presenza di Cobolli, Berrettini e Arnaldi nella parte alta del tabellone.

Cobolli, al secondo quarto di finale Slam della carriera e al primo sulla terra parigina, sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro del torneo. L'altro quarto di finale parlerà invece interamente italiano: Arnaldi, fresco dell'impresa al quinto set contro Tiafoe, giocherà per la prima volta un quarto di finale in un Major affrontando Berrettini, che vanta già una solida esperienza a questi livelli con sette presenze nei quarti degli Slam.

Roland Garros 2026, quando si giocano i quarti di finale

Sia il derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che la sfida attesissima tra Cobolli e Felix Auger-Aliassime si disputeranno mercoledì 3 giugno 2026 ma tutto lascia pensare una partita si disputerà in sessione diurna e una in serale.

Se dovessero essere confermati gli orari del 2 giugno, ovvero quelli dei primi due quarti che vedranno in campo Jodar-Zverev e Mensik-Fonseca, un match potrebbe giocarsi nel primo pomeriggio (intorno alle 15) e il secondo poco all'inizio della sessione serale alle ore 20.15.