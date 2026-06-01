Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros: “Me la sono fatta sotto”

Flavio Cobolli vola ai quarti del Roland Garros dopo aver battuto Svajda ma ammette di aver avuto paura per un attimo: “Me la sono quasi fatta sotto”.

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Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros. Il tennista italiano ha battuto Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti in una partita che sembrava alla portata prima di rischiare di trasformarsi in un'autentica beffa. Dopo aver dominato i primi due set, l’azzurro ha dovuto gestire il ritorno dell’americano capace di rimontare chiudendo al tie-break del quarto set. Il finale è col brivido e Cobolli per un attimo è sembrato aver perso il controllo del match, ma alla fine ce l'ha fatta.

Per Cobolli si tratta del secondo quarto Slam in carriera che gli permette di proiettarsi virtualmente all’11° posto del ranking Atp. Mercoledì sfiderà l'azzurro sfiderà uno tra Auger-Aliassime o Tabilo. Al termine della partita lo stesso Cobolli, nella classica intervista post gara, ha spiegato senza freni e senza filtri le emozioni e sensazioni vissute in campo soprattutto nel finale: "Grazie a tutti, quello che ho capito è che le partite non sono mai finite e me la sono quasi fatta sotto, sono ancora un po' teso, devo recuperare".

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Cobolli ha fatto sorridere tutti in campo e sugli spalti dopo questa battuta e poi ha proseguito la sua intervista: "Io adoro giocare sulla terra battuta, il pubblico è straordinario e mi avete aiutato tanto a concludere la partita ed è stato molto importante in vista del prossimo turno — ha spiegato ancora l'azzurro —. Ringrazio anche il mio angolo perché anche qualcuno di loro se l'è fatta un po' addosso". Cobolli è chiaramente felice del risultato ottenuto anche se la fatica è stata davvero tanta: "Sono felice e onorato di giocarmi un'altra chance su questo campo".

A Cobolli viene poi chiesto il suo parere sul tennis italiano e sul fatto che tra poco in campo ci saranno anche Berrettini e Arnaldi: "Una parte del mio team fa parte della Federazione e voglio ringraziare anche loro, forse anche per questo ero molto teso, faccio un in bocca al lupo a entrambi i Matteo per la loro partita". Cobolli è inoltre il grande esperto di calcio nel circuito del tennis e gli è stato detto che oggi sarebbe arrivato anche il trofeo della Champions vinta dal PSG: "volevo dormire l'altra sera ma non me l'avete permesso e voglio fare i complimenti al PSG per questa – e chiude con una battuta – State attenti che l'anno prossimo c'è anche la Roma in Champions League".