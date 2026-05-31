Jodar nuovamente travolto dalle polemiche al Roland Garros: il video in cui ignora la piccola mascotte

Rafael Jodar di nuovo nella bufera al Roland Garros. Dopo il caso della raccattapalle, lo spagnolo ignora la bambina mascotte all’ingresso in campo: il video.

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Rafael Jodar in questa edizione del Roland Garros sembra destinato a far discutere non solo per le sue doti tennistiche. Lo spagnolo finito nell’occhio del ciclone per il video in cui sembrava spingere una raccattapalle, rivelatosi solamente un effetto ottico, è tornato a far parlare di sé per un comportamento non di certo positivo con una giovanissima mascotte. Una situazione molto simile a quella che aveva generato non poche critiche nei confronti di Luciano Darderi a Roma.

Jodar criticato per un nuovo video al Roland Garros

La situazione in questione si è concretizzata prima del derby spagnolo con Carreno Busta al Roland Garros poi vinto al quinto set dopo una pregevole rimonta. Jodar, come tutti i protagonisti del torneo, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in campo mano nella mano con un piccolo appassionato nelle vesti di mascotte. Il giovane talento quando è uscito dal tunnel degli spogliatoi ha ignorato completamente la ragazzina alla quale non è rimasto altro che rivedere i suoi piani e camminare al seguito del giocatore cercando di mantenere il suo passo. Nessun saluto, nessun cenno d'intesa con la piccola visibilmente delusa che è poi uscita dal campo.

Distrazione per Jodar travolto dalle polemiche

Le immagini che subito sono circolate sui social hanno attirato nuove critiche a Jodar poco attento ed empatico nei confronti della ragazzina. Una mancanza che non ha fatto certo una buona pubblicità a Jodar che però non sembra essersi accorto della presenza della piccola tifosa. Rafael in trance agonistica non si è reso conto che la mascotte era lì pronta a dargli la mano e dunque è andato dritto per la sua strada come se nulla fosse. Una giustificazione dunque per lo spagnolo che non ha voluto regalare volontariamente un dispiacere alla bambina.

Non sembra essere molto fortunato Jodar in tal senso che è stato nuovamente bersagliato di critiche dopo il caso del turno precedente. Una situazione in cui l'inquadratura del video aveva tratto tutti in inganno, con la raccattapalle che sembrava essere caduta dopo una spinta del giocatore. Quest'ultimo invece aveva solo rivolto un gesto al proprio angolo mentre contemporaneamente la giovane addetta ai lavori inciampava sul telone. Una casualità notevole a cui ha fatto seguito una distrazione importante. E la polemica è servita per alimentare il dibattito sul comportamento del ragazzo spagnolo che paga anche la fama legata ad un episodio di intemperanze del passato quando ha scagliato pericolosamente una pallina contro la zona dove erano posizionati i componenti della squadra avversaria.